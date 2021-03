Isola 2021, Tommaso Zorzi svela per errore quando finirà: «Per ora è il 2 giugno, però...». Il vincitore del Grande Fratello Vip e rivelazione di questa stagione tv, si è lasciato sfuggire per sbaglio, durante una diretta con Sorrisi e Canzoni Tv, la data della finale del reality condotto da Ilary Blasi, che fino ad oggi non era ancora stata resa nota.

APPROFONDIMENTI L'ISOLA Isola 2021, Elettra Lamborghini e la battuta hot su Ubaldo:... NAUFRAGO Isola dei Famosi 2021, Giovanna Abate e il flirt segreto con Akash...

ISOLA DEI FAMOSI 2021, LA DATA DELLA FINALE

Durante una diretta instagram con Sorrisi e Canzoni Tv, Tommaso Zorzi, vincitore del grande fratello Vip e opinionista dell'isola dei Famosi 2021, ha svelato per sbaglio la data della finale parlando dei suoi progetti: «Sono contento. Adesso non è che ho il freno a mano tirato, ma sai sarà una stagione molto lunga dell’Isola, perché finirà il 2 giugno. Per ora, finirà il 2 giugno, ma per esperienza i reality possono sempre allungarsi, sai all’inizio volevo un po’ dosarmi, perché all’inizio di un reality le dinamiche sono sempre un po’ scarse, meno intense rispetto ad uno svolgimento. Sto capendo come si innescheranno certe dinamiche, quindi per ora è giusto non fare troppo rumore».

ISOLA DEI FAMOSI 2021, ISOLA OFF DI TOMMASO ZORZI

Tommaso Zorzi avrà uno show tutto suo dedicato all'Isola dei Famosi che si chiamerà "Isola Off". Ancora non c'è la data ufficiale di inizio, ma solo il giorno: «Il mercoledì l’ho scelto io perché il mercoledì andava in onda il Late Show e quindi voglio tappare un buco che ho lasciato, sarà una cosa diversa rispetto al Late Show perché la protagonista è l’Isola, ci stiamo lavorando, la prima puntata potrebbe essere già fra due settimane, ma in realtà ancora non si sa. Ci saranno i miei amici del Grande Fratello ci, penso che avrò uno o due ospiti in studio e chi non potrà venire sarà in collegamento. Quest’anno sai è un po’ complicato, anche gli eliminati dell’Isola devono fare la quarantena, è tutto un po’ più lento, ma con i mezzi che abbiamo proveremo a far funzionare un format che sia all’altezza».