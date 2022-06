Isola 2022, Alvin ha un occhio nero: «Tutta colpa di Ilary Blasi»

All'Isola dei Famosi «tutto può cambiare», anche il rapporto tra conduttrice e inviato. Ilary Blasi e Alvin, in questa 16esima edizione, hanno abituato i telespettatori ai loro siparietti fatti di battibecchi e prese in giro. E anche adesso che Alvin ha un occhio nero, la «colpa» non può che essere di Ilary Blasi. Nonostante tra i due ci siano migliaia e migliaia di chilometri, Alvin su Instagram ne è certo.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, scelti i 6 finalisti: Pamela ed Estefania... ANEDDOTI Nicola Savino senza un dito, all'Isola dei Famosi... PARTY Guendalina Tavassi, festa extra lusso per i 18 anni della figlia...

Leggi anche > Isola 2022, Marco Cucolo ora critica Luxuria e il prolungamento del reality: ecco cos'ha detto

L'inviato dell'Isola dei Famosi, tre giorni fa ha condiviso delle foto che lo ritraggono al mare con un finto quadro di Ilary Blasi. «So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary». Un fotomontaggio divertente che è stato apprezzato anche da Totti che nei commenti risponde con «Numero 1». Un fotomontaggio, però, che adesso sembra essergli costato molto.

Alvin infatti, sempre su Instagram, ha condiviso altre foto e un video in cui si vede in maniera ben evidente che ha un occhio nero, se l'è procurato giocando ma su Instagram ha scritto, in modo provocatorio: «Ho fatto fare il bagno a Ilary ai Caraibi e il giorno dopo avevo l’occhio nero…poi dicono coincidenze!».

In molti hanno anche ipotizzato che Alvin potesse saltare la finale a causa di questo piccolo imprevisto. Ma nel video, Alvin, rassicura tutti i suoi fan e i telespettatori: lunedì 27 giugno sarà ancora una volta lui a incoronare il naufrago vincitore di questa 16esima edizione dei record.