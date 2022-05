Isola 2022, Delia attacca Nicolas ma fa una figuraccia. Ilary Blasi si dissocia

Isola 2022, Delia prova ad attaccare Nicolas ma fa una figuraccia. Ilary Blasi si dissocia. Amica di Lory Del Santo, la Duran è intervenuta, durante la puntata di venerdì 27 giugno, credendo di strappare qualche applauso dallo studio, ma ha sortito l'effetto contrario.

In settimana c'è stato un duro scontro tra Nicolas e Lory , con l'attore che ha accusato la Del Santo di essere falsa e di parlare male degli altri naufraghi. Durante la puntata dell'Isola dei Famosi 2022 di venerdì 27 maggio, a prendere le difese di Lory è stata Delia Duran.

La compagna di Alex Belli è partita agguerritissima, ma il suo discorso è diventato un po' fumoso rimediando così una figuraccia: «Vorrei dirti che è un piacere di conoscerti, ma non è un piacere per le brutte parole che hai usato con Lory Del Santo. Ti reputavo una persona intelligente, invece di avere un punto di incontro con Lory, pensavo fossi una persona ottimista, hai dimostrato di essere una persona pessimista...datti una regolata. Mi sono domandata: ma non è che questo teatrino che stai facendo è perchè hai paura di Lory che ha già vinto un'edizione dell'Isola?»

Vaporidis non si lascia cogliere di sorpresa e risponde per le rime: «Io ho offerto del cibo a Lory dopo la vittoria della prova ricompensa, lei invece mi ha escluso dal cibo perchè non si è ricordata del mio gesto, forse dovresti guardare meglio il programma ... ciao bella», boato in studio e applausi per Vaporidis.

La Blasi ridendo chiosa «Io non mi impiccio vedetevela voi»