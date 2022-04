Isola 2022, diretta 11 aprile: questa sera entrano due nuovi naufraghi Marco Senise e Licia Nunez . Nel corso della puntata, che seguiremo come sempre minuto per minutole coppie di naufraghi protagoniste di questa edizione verranno divise: chi prima giocava insieme da questo momento si ritroverà l’uno contro l’altro, divisi in due squadre avversarie.

Solo una delle coppie avrà la possibilità di non essere scoppiata. Chi deciderà di restare insieme? Chi si aggiudicherà questa possibilità?

Inoltre, una coppia tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi e Clemente Russo dovrà abbandonare la Plalapa alla volta di Playa Sgamada. Due nuovi concorrenti sono pronti a entrare in gioco: Marco Senise e Licia Nunez si uniranno al gruppo dei naufraghi. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda giovedì 14 aprile.