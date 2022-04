Isola 2022, diretta 25 aprile: Ilona Staller eliminata, Edoardo ancora in gioco

Isola 2022, diretta 25 aprile: Clemente in missione speciale per rientrare in gioco. Questa sera nuovo eliminato. Nel corso della serata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, i naufraghi affronteranno due duelli “all’ultimo sangue”: i perdenti delle sfide saranno i primi nominati della puntata.

ISOLA DEI FAMOSI, LA DIRETTA DEL 25 APRILE SU LEGGO.IT

22.32 Parte la sfida tra Nicola e Licia

22.22 Vince Guendalina, Marco Cucolo primo in nomination

22.14 Guendalina sceglie Marco Cucolo, Licia - Nicolas

22.12 La due donne possono scegliere altri due naufraghi da sfidare per salvarsi, chi perde va dritto in nomination

22.10 Blind come leader deve fare i nomi dei due naufraghi di cui vuole "disfarsi": Guendalina e Licia. Blind dice che Licia si è isolata, l'attrice risponde: «Sei un cazzaro»

22.08 Ilona dà il bacio di Giuda a Nicolas

22.07 Il naufrago che deve abbandonare immediatamente la Palapa è Ilona Staller. Edoardo salvo all'84%

22.05 Stop al televoto. Entra la busta

22.00 Nicolas: «Ti chiedo scusa. Quelle parole le ho dette con Edo in un contesto di uomini al bar, risentendole non mi sono piaciute. Ti prego di perdonarmi per aver usato quelle parole, io ho un grande rispetto di te come artista. Il pensiero di te giocatrice l'ho detto in modo brutto ma è quello che penso, umanamente con te non ho nulla»

21.58 Ora è il turno di Ilona e Nicolas. Ilona: «Sono incaz*ata nera, hai detto bugie e cose non vere, tu non vedevi quando andavo con Licia a pescare, mi ha fatto male come donna. Mi hai offesa come donna e artista in un reality show, pentiti!»

21.56 Blind: «Non ti far condizionare da quello che ti dicono, da quando ti ho nominato ho visto un cambiamento e so che se buono, ti fai solo un po' trascinare. Roger non mi ha fatto vincere ho solo trovato il trucco di svuotare il barile e loro non l'hanno visto»

21.55 Edo: «Ioe mia sorella siamo diversi, tutto quello che mi dice mia sorella al 99% non la seguo. Da quando ho saputo che Jeremias ti diceva che dovevi emergere per litigare, mi è dispiaciuto. Hai attaccato Licia perchè ha chiesto di diventare leader e poi hai fatto la stessa cosa con Roger per mandarmi in nomination. Chi è il vero Blind?»

21.54 Ilona ed Edo hanno la possibilità di dire tutto quello che pensano al proprio "nemico". Inizia Edoardo con Blind

21.50 Collegamento con i naufraghi. Il nominato di questa settimana sono Ilona ed Edoardo

21.48 Ilary Blasi in studio

21.43 Le tribù sono state sciolte ma sull'Isola continuano tensioni e divisioni, le anticipazioni

Clemente Russo sosterrà una missione per poter tornare in gioco da Playa Sgamada e riabbracciare così la moglie Laura Maddaloni. Se dovesse fallire però andrà direttamente al televoto: il pubblico da casa deciderà di salvarlo?

Uno tra Edoardo Tavassi e Ilona Staller dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori. Il leader Blind sarà posto di fronte a una tentazione: farà una scelta per sé stesso o per il gruppo? Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda venerdì 29 aprile.