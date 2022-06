Isola 2022, Edoardo Tavassi a luci rosse: sfida Estefania e Mercedesz e resta nudo in mare

L'Isola dei Famosi 2022 è ormai in dirittura d'arrivo e i naufraghi superstiti si godono le ultime giornate tra scherzi e sfide hot. Su Playa Ultimo Sfuerzo le temperature si sono alzate all'improvviso. Edoardo Tavassi, infatti, ha iniziato una lotta sexy con tre naufraghe: Mercedesz Henger, Estafania Bernal e Maria Laura De Vitis. Le tre naufraghe hanno iniziato a scherzare con Edoardo e in pochi istanti l'Honduras ha scoperto una nuova spiaggia per nudisti.

APPROFONDIMENTI MILANO Guendalina Tavassi, derubata in stazione a Milano: ecco il suo... FINALE IN VISTA Isola 2022, Edoardo Tavassi torna (finalmente) tra i naufraghi e... DAYTIME Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi in infermeria per un malore: sui...

Leggi anche > Isola 2022, il 'chiarimento' tra Vaporidis e Nick non convince i social: cosa hanno notato di strano

A iniziare la lotta hot sono stati Edoardo ed Estefania. Mentre la modella si faceva lo shampoo in mare, Edoardo ha iniziato a spingerla in modo scherzo e da lì è nata l'idea di Estefania di rubare il costume al naufrago romano. Un'impresa che ha richiesto l'aiuto di Mercedesz Henger che si è subito prestata ad aiutare l'amica.

Le due naufraghe, con malizia e non poca fatica, sono riuscite nel loro intento: Edoardo è rimasto nudo in mare senza niente addosso. A quel punto, però, Mercedesz, notata la difficoltà dello spasimante completamente nudo ha deciso di donargli il suo pareo tra le risate generali, mentre Estefania ha indossato il trofeto della lotta: il costume di Edoardo. Il tutto sotto gli occhi vigili di Maria Laura de Vitis che ha assistito allo spogliarello forzato molto divertita.

Il 27 giugno, data della finalissima del reality condotto da Ilary Blasi, si avvicina sempre di più. E i naufraghi, per ingannare il tempo, hanno regalato ai telespettatori un siparietto hot davvero divertente. Chissà che nei prossimi giorni Edoardo Tavassi non decida di vendicarsi in qualche modo.