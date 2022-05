Isola 2022, lite Estefania-Roger. Guendalina non ci crede: «Ci stanno perc***ndo»

Isola 2022, lite in diretta tra Estefania e Roger, ma Guendalina non ci crede: «Ci stanno perc***ndo». Per il modello brasiliano il rientro dopo l'infurtunio non è stato piacevole. Ilary Blasi ha voluto fare chierezza con loro durante la puntata di venerdì 20 maggio.

Estefania e Roger - Credits uff. stampa Mediaset

Al rientro sull'Isola dopo l'infortunio Roger ha trovato un clima piuttosto teso. Tra lui ed Estefania sembra essere tutto finito, ma c'è qualcosa che è ancora rimasto in sospeso e Ilary Blasi vuole vederci chiaro.

Roger conferma ancora una volta chè Estefania gli ha proposto di fingere un storia per andare avanti con il gioco, ma che poi con il passare del tempo qualcosa in lui è cambiato ed ha iniziato a guardarla con occhi diversi

«Ci siamo conosciuti in albergo - spiega Roger - abbiamo passato tre giorni insieme, poi abbiamo iniziato un gioco, ma con il tempo qualcosa è cambiato. Questo l'ho capito quando è arrivata la mia ex fidanzata perchè Estefania mi mancava. Il sentimento c'era e c'è, lei di me sa tutto io di lei so solo che ha una sorella a Milano. Io ho chiesto a lei di parlare senza telecamere del sentimento vero».

«Io non sono più arrabbiata con lui ma mi ha delusa - risponde Estefania - per me la parola e la lealtà sono sacre. Non torno indietro, hai fregato tutti e pure me. Mi ha chiesto scusa ma io non posso tornare indietro. Ma Laura mi ha detto troppe cose tipo che Roger voleva sfruttare la nostra storia per lavorare quando usciremo».

Ha interrompere la lite Guendalina: «Secondo me ci stanno perculando perchè questa notte sono stati tutti cippi cippi insieme».