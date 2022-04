Isola 2022, Lory Del Santo senza freni. Le confessioni hot su Marco Cucolo: «Riesce sempre ad arrivare al punto»

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono sicuramente una delle coppie più discusse dell'Isola dei Famosi 2022. Su Playa Accoppiada gli isolani non sembrano gradire gli atteggiamenti di Lory Del Santo, additata spesso di essere una stratega, e a farne le spese è il compagno Marco che invece è riuscito a instaurare con tutti un ottimo rapporto. Ma questa volta a far parlare sono le confidenze intime che Lory ha fatto a Ilona Staller.

Cicciolina ha mostrato un particolare interesse per la vita sotto le lenzuola dei due. E, quindi, le due naufraghe lontane dagli altri naufraghi hanno parlato delle loro vite sessuali. Lory si lascia così andare a delle confidenze svelando di non essere mai stata delusa dal compagno che, anche di fronte alla sua reticenza a causa della stanchezza o del mal di testa, riesce ad arrivare sempre al punto ottenendo ciò che desidera.

Ilona Staller, in particolare, chiede se tra Lory e Marco ci siano stati degli incontri ravvicinati da quando è iniziata l’avventura in Honduras, sull'Isola dei Famosi. «Qua in Honduras non è mai successo, nel mare mai e poi mai, metti caso passa un pesciolino…», confessa scherzando la Del Santo che, però, decide di svelare qualche dettaglio in più sul suo rapporto di coppia.

Tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, l’affinità sotto le lenzuola non è un problema. Parola di Lory Del Santo che, in Ilona Staller, ha trovato un’ottima confidente a cui svelare alcuni dettagli intimi della sua storia d’amore. «Ci sa fare, ci riesce sempre, anche se gli dici che hai mal di testa lui te lo fa passare in tre secondi. Anche con i pigiamoni e tutto, lui riesce sempre ad arrivare al punto, non demorde…», ha svelato Lory.