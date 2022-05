Isola 2022, nuovi naufraghi in arrivo a Cayo Cochinos: chi sono

All'Isola dei Famosi 2022 «tutto può cambiare». E l'ormai celebre motto di Ilary Blasi si dimostra, di settimana in settimana, sempre più veritiero. Nell'ultima puntata di venerdì 13 maggio è stata proprio la conduttrice a dare l'annuncio dell'ingresso di quattro nuovi naufraghi, pronti a mettere in discussione tutti gli equilibri che si sono venuti a creare su Playa Accoppiada.

Sono in arrivo, dunque, quattro nuovi naufraghi a l’Isola dei Famosi e questo perché il reality si è allungato di un mese rispetto alle aspettative, nell'edizione più lunga della storia dell'adventure game di Canale 5. E adesso è stata svelata anche l'identità dei nuovi partecipanti al gioco. Ecco chi sono i nuovi naufraghi ufficiali dell'Isola 2022:

MARCO MACCARINI

Il primo naufrago confermato, nonché probabilmente il più famoso, è Marco Maccarini al suo debutto in un reality show. 45 anni, si definisce «avventuroso, sportivo e leale», è uno storico conduttore di MTV, ha fatto Le Iene e nel 2015 è stato professore di canto nella scuola di Amici. È il quarto Marco dell’edizione dopo Marco Melandri, Marco Cucolo e Marco Senise.

PAMELA PETRAROLO

Forse un po’ meno famosa di lui, ma pur sempre un volto noto è l’unica nuova naufraga al femminile, Pamela Petrarolo, storica rivale di Ambra Angiolini durante «Non è la Rai» e ora conduttrice e opinionista. 16 anni fa ha partecipato a La Fattoria, mentre di recente è stata nel muro di All Together Now.

GENNARO AULETTO

E ancora, Gennaro Auletto, modello italo marocchino 22enne, «ambizioso, solare e passionale». Un altro uomo che potrebbe creare dinamiche interessanti visto che approda sull'Isola da single e promette di regalare spettacolo.

LUCA DAFFRÈ

Infine, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne nel trono di Angela Nasti e Teresa Langella, Luca Daffrè, che si definisce «solitario, indipendente, tenace». Nello specifico non riuscì a fare breccia nel cuore di nessuna delle due troniste e, dopo l'esperienza come tentatore a Temptation Island, a 29 anni è pronto per naufragare anche sull'Isola più famosa dell'Honduras da single.

Quattro new entry in grado di sovvertire tutti gli schemi di un'edizione all'insegna del cambiamento.