Isola, Andrea Lo Cicero contro Fabio Ricci: «La moglie gli dice anche quando mettere la crema sul cu*o»

Andrea Lo Cicero si scaglia contro Fabio Ricci dei Jalisse: «Non si muove senza il permesso della moglie». Il conduttore ex rugbista, dopo la violazione del regolamento dell'Isola dei Famosi durante una sfida contro il musicista, si è sfogato con Pamela Camassa sostenendo che Fabio Ricci non farebbe niente senza che la moglie, Alessandra Drusian, non gli dia indicazioni.

Parole forti per il musicista che è ancora all'oscuro di tali dichiarazioni.

Capiamo meglio cosa è successo.

Al termine di una sfida tra Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci, la produzione dell'Isola dei Famosi è intervenuta per segnalare una violazione di regolamento. Lo Cicero, a quel punto, si è scagliato contro il musicista dei Jalisse, in una accesa discussione, per non aver rispettato le regole, rendendo non equa la sfida.

Nelle ultime ore, Lo Cicero, però, ha proseguito a parlar male di Fabio Ricci, anche oltre il litigio. In uno sfogo con Pamela Camassa, lo si vede pronuciare delle pesanti dichiarazioni che riguardano anche il rapporto che il musicista ha con la moglie Alessandra Drusian, anche lei concorrente dell'Isola.

«Non ha idea di cosa sia il mare. Forse è la prima volta che ci mette piede - afferma Lo Cicero a Pamela Camassa -. Non puoi tornare qua con un sacchetto con tre chili di roba. Lui ha paura anche di entrare nel bosco e prendere i paguri. Sua moglie gli dice sempre cosa deve fare: "Dove stai andando? Mettiti la crema sul cu*o". Adesso perché ti hanno salvato fai il galletto? Ci mettiamo un attimo a segarvi, perché fate zero!», conclude nervoso Andrea Lo Cicero.

Come risponderanno ai duri attacchi i Jalisse?