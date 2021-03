Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi nuovo opinionista: Elettra Lamborghini è in quarantena

Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi. Il vincitore del Gf Vip affiancherà Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, attualmente a casa in quarantena dopo essere risultata positiva al Covid. Se in un primo momento l'influencer aveva declinato la proposta di sedere sulla poltrona di opinionista a L'Isola dei Famosi di Ilary Blasi che partire dal 15 marzo (lui stesso aveva spiegato i motivi nell'intervista a Chi), un imprevisto dell'ultimo momento ha fatto riaprire la trattativa. Stavolta è ufficiale.

Non è chiaro se si tratti di una sostituzione temporanea, fino a quando la Lamborghini si trova in isolamento, o se la presenza di Zorzi possa durare per l'edizione intera, ma quel che è certo è che le due parti hanno trovato un accordo. Lo ha confermato Tommaso con un tweet immediatamente rimosso e rimpiazzato da un altro: "Io boomer che spoilero e poi cancello. Comunque presto vi comunico una novità".

