Isola dei Famosi 2022, ecco le novità di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi: fino a quando andrà in onda?

Giunta alle sedicesima edizione L'Isola dei Famosi cambia assetto. La lotta per la sopravvivenza è sempre stata una sfida individuale ma questo anno tutto cambia. L'Isola dei Famosi 2022 si potrà vincere solo se si gioca in coppia. In Honduras si punta sulle coppie ora e per chi è già stato accoppiato va di lusso per chi invece è ignaro di questa scelta sarà dura. I naufraghi sono certi che chi è arrivato single sull'Isola dei Famosi solo gareggerà, ma così non è. Sarà il destino a decidere con chi i single dovranno accoppiarsi. Quest'anno sarà l'Isola delle coppie. La conduttrice, per la terza volta, sarà Ilary Blasi che sarà aiutata da Alvin in collegamento e da Nicola Savino e Vladimir Luxuria opininisti in studio. Il programma partirà il 21 marzo e andrà in onda fino alla prima settimana di giugno il lunedì e il giovedì alle 21.40 su Canale 5.

Isola dei Famosi, 2022, novità e cast

Coppie:

Guendalina Tavassi (ex gieffina ed ex naufraga) è con il fratello Edoardo

Lory del Santo (che ha già vinto un’Isola dei Famosi, ha partecipato a Fattoria, Gf Vip, Pechino Express) è con il fidanzato Marco Cucolo

Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia ci riprova (dopo Gf Vip e Isola dei Famosi), stavolta in coppia con il padre Gustavo

I (due) Cugini di Campagna Nick Luciani e Silvano Michetti

Carmen di Pietro (anche ex gieffina) con il figlio Alessandro Iannoni

Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni.

Isola dei Famosi, Roger Balduino conquista tutte: ecco chi è il modello e surfista arrivato in Honduras

Tra i single

Antonio Zequila, già nel cast del 2005

Nicolas Vaporidis

Marco Melandri (ex pilota)

Blind (terzo classificato a X Factor 2020)

Roger Balduino (modello e imprenditore)

Estefania Bernal (ex Miss Argentina)

Jovana Djordjevic (modella)

Floriana Secondi (vincitrice della terza edizione del Grande Fratello Nip)

Roberta Morise (ex Professoressa dell’Eredità ed ex fidanzata di Carlo Conti)

E Ilona Staller, (Cicciolina)