Isola dei Famosi 2022, Edoardo contro Jeremias: «Io mantenuto da mia sorella? Gli ho confidato un segreto e mi ha tradito»

I Rodriguez non piacciono a nessuno o quasi. Papà e fratello di Belen continuano a deludere a L'Isola dei Famosi 2022. Dopo le liti scoppiate tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez ora anche Edoardo Tavassi non vuole più avere nulla a che fare con Jere. «Io ci sono rimasto male, la prima persona che ho abbracciato all'Isola è stato Jeremias. Pensavo di aver trovato un potenziale amico. Poi è cambiato, il problema è che parlavo con Nicolas. Mi ha detto l'amico del mio nemico è mio nemico, ma che abbiamo 12 anni?»

APPROFONDIMENTI GUERRA TRA EX Isola 2022, Cristina Plevani contro Floriana Secondi: «Ci vuole... IL PERSONAGGIO Isola dei Famosi 2022, Marco Senise nuovo naufrago: da Forum alla...

Isola dei Famosi 2022, Zequila smaschera Jeremias: «Ha un segreto. Ha "minacciato" gli autori. Voleva chiamare Belen. Il padre in lacrime»

Isola dei Famosi 2022, Edoardo contro Jeremias

Continua a spiegare a Ilary Blasi in diretta il fratello di Guendalina cosa realmente lo ha ferito. «Io a lui ho detto un segreto molto privato, che ho avuto un momento di difficoltà economica e ho chiesto aiuto a mia sorella, e lui invece l'ha detto davanti le tecamere dicendo che sono un uomo di 40 anni che si fa mantenere dalla sorella». Prova, come sempre, a giustificarsi il fratello di chechu e Belen: «Guendalina ha raccontato mille robe su suo fratello, lui faceva tanto l'amico e mi parlava male di Nicolas. Tanti che si sono rivoltati contro di me ora sono gli stessi che giovedì parlavano male di Nicolas»

Isola dei Famosi 2022, Zequila smaschera Estefania: «Bugiarda, ti piace Jeremias non Roger». Poi attacca il modello: «Eri ubriaco»

L'intervento di Vladimir

A Vladimir Luxuria però quanto detto dal fratello di Belen le scorse ore non è proprio andato giu'. «A me non piace la gente che parla male degli altri, lo fate tu e tua sorella. Fate schifo. Siete due fratelli pagliacci, tutti i reality che fate per i soldi…» ecco cosa ha detto Rodriguez. E Vladi ripensandoci continua a roteare la borsetta in studio e poi perde la pazienza: «Jeremias tu dici che gli altri fanno i reality solo per soldi, ma tu perchè lo fai per beneficienza?»

«No Vlady - ribatte il fratello di Belen - io ho detto che loro parlano solo di follower, reality e soldi».

Isola dei Famosi 2022, arriva la gaffe (attesa) di Ilary Blasi: «La Pelata honduregna». Il web esplode

Nicolas chiude con i Rodriguez

Nicolas con Jeremias intanto ha proprio chiuso ogni rapporto.

«Jeremias e io non ci prendiamo, è evidente. Gli ho detto di non parlarci, quello che dice lo fa in modo aggressivo. Io quando sto vicino a loro percepisco un disagio. Forse parlare di energia nera è forte, ma l'energia negativa c'è. Lancia le bombe e poi scappa»