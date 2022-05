Isola dei Famosi 2022, è bufera tra Estefania e Roger: «Ammazzerebbe chiunque pur di arrivare in finale. Lui mi ha presa in giro»

La verità è uscita fuori tra Estefania Bernal e Roger Balduino era davvero tutto costruito a tavolino. Ma mentre il modello ha chiesto scusa ai naufraghi sull'Isola dei Famosi 2022, la ragazza non fa nessun passo indetro. Anzi tra i due a detta di Roger lui anche se era inziiata come un gioco poi davvero ci ha creduto che tra lui e la Bernal potesse scattare l'amore vero. «Estefania è stata la prima a dirmi: Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico», aveva dichiarato nel confronto avuto con lei nella puntata del 20 maggio. Tra i concorrenti che si sono scagliati contro Bernal dopo questo colpo di scena, anche Edoardo Tavassi che ha chiosato: «Io credo che hai sparato una serie di ca**ate una dopo l’altra. Sei entrata facendo finta de fà coppia con Roger, che è una cosa obbrobriosa. Così è una presa in giro non tanto per lui o per… ma per tutti quanti e per l’intelligenza nostra. Infatti il tuo soprannome, per noi, è mentirosa».

Ma la moella non crede affatto al suo ex (finto o reale poco conta): «Non ho creduto al suo pianto, Roger ammazzerebbe chiunque pur di arrivare in finale, non penso lui stia provando amore per me, lui pensa solo al gioco. Questo è il mio parere. Per me fa la vittima. Io non ho finto niente con lui, io ci credevo anche fuori, lui mi ha presa in giro pure quando è arrivata l'ex. Io sono affettuosa e parlo con i muri, tra me e Gennaro non c'è niente e lui non ci ha mai provato con me». Roger vuole passare oltre: «Io ho già detto tutto, quello che ho sentito dentro di me lo so solo io, in questi ultimi giorni ho provato a starle lontano per stare meglio»