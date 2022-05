Isola dei Famosi 2022, Eva Henger e il messaggio alla figlia dall'ospedale: «Sono orgogliosa di te. Divertiti». Mercedesz "crolla"

Mercedesz Henger è arrivata a L'Isola dei Famosi 2022 da qualche giorno e ha fatto scoppiare le polemiche. I telespettatori non le "perdonano" di aver deciso di partecipare al relity condotto da Ilary Blasi nonostante la mamma (Eva Henger) sia ricoverata in ospedale dopo un gravissimo incidente. Eppure la moglie di Riccardo schicchi ha insistito molto per far si che la figlia partecipasse allo show: «deve andare quello è il suo lavoro e se lei sta là io avrò modo di vederla di piu'. Ho insistito io che andasse, lei non è egoista». ma a nulla sono servite queste parole.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, “incidente" per Ilary Blasi in... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino si accascia a terra:... L'ASSENZA Isola dei Famosi 2022, Guendalina non c'è: «In...

Isola dei Famosi 2022, Mercedesz innamorata di Edoardo? «È fidanzata». La figlia di Eva Henger smascherata a Mattino 5

Isola dei Famosi 2022, il messagio di Eva per la figlia

Il rapporto tra la naufraga e la madre è sempre stato fatto di alti e bassi e ora Ilary Blasi vuole entrare nel profondo. «Sono stata contenta di partire con il cuore più leggero, nonostante l'incidente. Si è riaccesa la speranza di ritrovare un rapporto che non c'era più. Il giorno che ho saputo dell'incidente mi sono pentita, ma so che c'erano delle motivazioni» Mercedesz è serena e sorridente.

Eva Henger “crolla” in diretta: «Mercedesz insultata per la partecipazione all'Isola? È colpa mia, rovino sempre tutto»

La naufraga crolla in diretta

E stasera per Mercedesz che è in nomination arriva un messaggio a sorpresa: «Sono orgogliosa di te e contenta che non hai rinunciato a questa esperienza. Una volta che tornerai a casa ci abbracceremo forte. Divertiti». Mamma Eva ha solo parole d'amore per la figlia e mercedesz non riesce a trattenere le lacrime.