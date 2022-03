Isola dei Famosi 2022, la fidanzata di Blind annuncia il matrimonio in diretta: Ilary la gela: «Se vabbè, beato chi c'ha un occhio»

Isola dei Famosi 2022, seconda puntata. Tre nuovi naufraghi approdano a Playa Accoppiada, ma essendo il gioco delle coppie solo due rimarranno. «Come si giocheranno il posto il rapper Blind, l'influencer Patrizia Bonetti e la showgirl Roberta Morise? Con la prova delle prove: la prova del fuoco». Parte così l'anteprima del reality di Canale 5, con una Ilary Blasi, di viola vestita, che spiega le novità che stasera attendono i naufraghi e i telespettatori.

Il cantante concorrente anche di X Factor 2021 si getta dall'elicottero e intanto in studio per lui c'è la fidanzata Greta. Il rapper di “Cuore nero” è felicemente innamorato, di Greta Tigani e lei si dice serena di questa esperienza. «Sono molto tranquilla lui mi ha sempre dimostrato che ci tiene, anche dopo x Factor lui è tornato da meglio meglio di come era prima».

Nozze in vista tra il rapper e Greta, ma Ilary "non ci crede"

Un ragazzo serio che ha superato molte difficoltà quando era piccolo Blind e che ora è provato a raccogliere i frutti dei suoi sacrifici. E Ilary Blasi è pronta a lanciare un messaggio: Blind e Greta si sposeranno.

«Si io e lui ci sposeremo a luglio o settembre ... 2023», ma Ilary è troppo esperta per non rilanciare: «E vabbè settembre 2023, beato chi c'ha n'occhio». Risate in studio. Ma d'altronde la Blasi dopo 20 anni di matrimonio e diversi gossip da dover affrontare e superare qualcosa la vita le ha insegnato e l'ironia è la sua arma segreta.