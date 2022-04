Isola dei Famosi 2022, arriva il maxi allungamento: ma salta il doppio appuntamento settimanale. Ecco cosa cambia

Dopo il Gf Vip anche L'Isola dei Famosi 2022 sta regalndo grandissimi risultati a Mediaset. Il team creato da Ilary Blasi, tra Nicola Savino e Vladimir Luxuria complici sulle poltrone in studio, un Alvin agilissimo in Honduras che vola tra una Playa e l'altra e un cast capace di confezionare grandi dinamiche, sta funzionando. E i telespettatori sono entusiasti. Non a caso infatti Canale 5 ha deciso di prolungare la durata del format.

Proprio come era già successo per il reality condotto da Alfonso Signorini, anche per la signora Totti il prolungamento è arrivato. Per i naufraghi la permanenza a Cayo Cochinos sarà protratta di 5 settimane in più rispetto al previntivato. Stando a quanto riporta TvBlog infatti la data della finale non sarà più il 23 maggio ma bensì il 27 giugno. Un successo che Ilary si mette in tasca (pailettata of course) con grande disinvoltura e ironia.

Ma l'appuntamento con L'Isola cambierà anche giorno di messa in onda. Stando ai dati auditel la puntata del lunedì ha sempre portato grandi risultati al Biscione, crollando invece nell'appuntamento del giovedì. È per questo, a quanto ipotizza Davide Maggio, oltre all'arrivo del fratello Survaivor che inizierà proprio giovedì 21, che la puntata del giovedì dell'Isola verrà eliminata. Quindi da questa settimana l'appuntamento per vedere il game condotto dalla Blasi sarà solo ogni lunedì alle 21.40.

Se quindi l'indiscrezione venisse confermata la finale slitterà al 27 giugno con grande soddisfazione di Mediaset ma grande fatica per i naufraghi. Come successo nel Grande Fratello anche i concorrenti in gara in Honduras potrebbero sapere la notizia in diretta e saranno loro a decidere se andare avanti o no. Non è escluso che molti, vista la fatica estrema che stanno affrontando nei Caraibi, decidano di ritirarsi senza contare che alcuni come Jovana Djordjevic e Patrizia Bonetti hanno già dato forfait a causa di problemi di salute.