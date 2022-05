Isola dei Famosi 2022, Guendalina non c'è: «In infermeria per accertamenti»

Sedicesima puntata de L'Isola dei Famosi 2022. Blind rientra in gioco ma manca Guendalina Tavassi. A darne ufficialità è sempre Alvin in diretta dall'Honduras: «Abbiamo alcune novità: Guendalina non ci sarà perché si trova in infermeria per alcuni accertamenti, che comunque non hanno rilevato nulla di anomalo solo due giorni di riposo». La salute di Guendalina Tavassi in Honduras ha tenuto sulle spine nelle ultime ore molti dei suoi fan preoccupati per la sua incolumità. Tutti si chiedevano quando la ragazza poteva ritornare in gioco e se c'era chi sperava di poterla vedere da stasera si deve ricredere. Guendalina Tavassi non c'è.

Isola dei Famosi 2022, fan preoccupati per Guendalina

Niente non c'è tregua nel reality condotto da Ilary Blasi. La fame si fa sentire e ogni puntata ormai sembra partire con un naufrago in meno. Tra svenimenti in diretta e vip che vengono portati dai medici rimane nel ricordo Patrizia Bonetti che a causa delle ustioni riportate per la prova che doveva decretare il suo ingresso nel reality ha dovuto abbandonare.

Le parole di Cuore

A fare chiarezza sullo stato di salute di Guendalina Tavassi è stato “cuore” Federico Perna che sui suoi profili social ha spiegato di essere stato contattato dalla redazione che gli ha comunicato lo stato di salute della sua compagna: «Sono stato avvisato, ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda».