Isola dei Famosi 2022, Zequila smaschera Jeremias: «Ha un segreto, ha minacciato gli autori, voleva chiamare Belen»

Antonio Zequila è stato il primo naufrago eliminato de L'Isola dei Famosi 2022. Er Mutanda non ha superato la nomination e non avendo conquistato il pubblico così ha dovuto abbandonare l'Honduras. E una volta uscito per l'attore è il momento di togliersi i sassolini dalle scarpe. Il primo su cui "sparare" è Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen, che gioca in coppia con papà Gustavo, non piace ad Antonio, ma neanche troppo ai telespettatori. Il temperamento di Jeremias non va giù a molti, anche ieri durante la diretta del reality, condotto da Ilary Blasi, Alvin lo ha richiamato invitandolo a non lamentarsi e a rispettare le regole. Ora però è il turno di Zequila che ha rilasciato a SuperGuidaTv delle parole non proprio tenere al suo ex "collega" di gioco.

Isola dei Famosi 2022, Zequila contro Jeremias

«È un ragazzo arrogante, maleducato e irrispettoso». Antonio ha raccontato aneddoti nascosti sull'influencer argentino. Jeremias avrebbe trattato malamente il padre facendolo addirittura piangere: l'episodio sarebbe accaduto quando su Cayo Cochinos si è abbattuta una fortissima tempesta.

Gustavo in lacrime

«Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre. Gustavo è uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare. Sono rimasto molto dispiaciuto per quell’atteggiamento. Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre».

Volano minacce contro la produzione

Jere non sarebbe poi neanche, secondo l'attore, soddisfatto delle scelte autoriali su cosa mandare in onda e cosa no: Zequila ha confessato che più e più volte il fratello di Belen avrebbe inveito contro la produzione arrivando a minacciarli di voler chiamare un avvocato: «Jeremias – confessa l’attore – ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella Belen Rodriguez, poi l’avvocato. Parlando dell’Isola ha detto che era un reality di mexxa. Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare».

Jeremias Rodriguez che nega davanti ai video mi ricorda il mio ex che negava davanti agli screenshot #isola — Arianna Stelvio (@AriannaStelvio) April 7, 2022

Il segreto di Jeremias, le parole dette da Cecilia

E sul segreto di Jeremias portato a galla (in parte da Antonio), aveva parlato anche la sorella Cecilia Rodriguez. Era stata proprio CheChu a far emergere dettagli inquietanti sul naufrago.

«Nei momenti più strani di Jeremias era difficile parlare con lui, Belen non ci riusciva. – ha raccontato Cecilia al GF Vip – Lui quando sta male non vuole parlare, quando stava così e aveva quei momenti era difficile, devi saperlo prendere. Io stavo con lui in silenzio. Lui voleva stare solo con me. Non voleva parlare, cercava solo coccole, vuole essere coccolato. In Argentina ha fatto un grosso casino, mio padre l’ha rinchiuso. Non voleva che lui uscisse e l’ha chiuso dentro casa. Io sono volata in Argentina, lui piangeva ed ha chiesto di rimanere solo con me. Mi sono messa sul divano con lui e siamo stati soli, purtroppo non si è sfogato, siamo stati uniti senza parlare».

Passano i reality ma Jeremias Rodriguez continua ad essere il solito sbruffincello da due soldi #isoladeifamosi pic.twitter.com/hoG4JniL2G — Maleducata 😈 (@Maleducata3) April 7, 2022

Le confessioni al Gf Vip

Proprio durante il Gf Vip, Jeremias aveva affermato di aver fatto male a qualcuno ma di non poter parlare per paura di ledere l’immagine di Belen: «Sto male qua dentro voglio uscire, non mi sento me stesso. Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso. Mi è stato detto che certe cose sarebbe meglio non dirle ed ogni volta che provo a dirvele, infatti, mi chiamano in Confessionale. Insomma, capisco che non devo farlo. Questa cosa non mi fa stare bene e non voglio più stare qua a queste condizioni. È una cosa che non tollero non essere me stesso. Lo capisco che il programma sta cercando anche di proteggermi ma questa cosa non mi toglie il peso di quello che è successo. Ho accettato di venire qui per quello, per raccontarmi a 360°, io mi sono salvato raccontandomi in passato. Non mi devo nascondere da niente, è stata la mia vita. Mi sento un leone in gabbia e io non sono così nella vita. Tante volte iniziavo a raccontare delle cose e subito mi chiamavano in confessionale. So di poter aiutare tante persone, tanti ragazzi piccoli, tanti che non hanno capito ancora. Io mi sono salvato raccontandomi. Non mi devo nascondere di niente, è stata la mia vita. Io ho una sorella numero uno, capito? Io posso fare male a lei!»

Jeremias Rodriguez una delle cose peggiori viste in televisione. Cattivo, aggressivo, violento.

La famiglia Rodriguez sta appestando la tv da un decennio e si permettono anche di dire agli altri "vattene via".#isola pic.twitter.com/bVN6QV6Nm6 — Marco Digiorgio (@Marco_p3) April 7, 2022

Il rapporto con Ignazio Moser

E proprio nella casa più spiata d'Italia il fratello di Belen aveva raccontato a Ignazio Moser del suo periodo difficle: «Sono due anni che mi sento bene con me, ogni giorno mi sento meglio e vedo quelle cose sempre più lontane. Tutto quello che posso raccontare, è tutto orrendo. Io non ho ricordi belli – ha detto ad Ignazio – Tutto quello che mi ricordo, è tutto brutto. La mia famiglia mi ha sempre lasciato fare, quando stavo male non avevo loro addosso. Quando ho iniziato a stare male mi sono rinchiuso, non volevo parlare con nessuno. Io spaccavo tutto, spaccavo tutto davvero, la casa, i vetri, proprio brutto. Mi sentivo male, male davvero. Qui dentro nessuno sa bene cosa mi sia successo – ha aggiunto l’argentino – ma quando qualcuno parla di questa cosa e infila il dito lì a me viene una rabbia dentro. Io oggi sono felicissimo, ma ho troppi ricordi brutti, ci sono cose che ho fatto brutte. Ho fatto del male a qualcuno. Io quando guardo nel passato sto male. Ho bruttissimi ricordi, io a casa ho fatto cose brutte, non c’era bisogno di farle. Ancora non sono riuscito a dimenticare certe immagini. Non ero io, non stavo bene con me. Non ho ancora superato del tutto quello che ho fatto!»

comunque jeremias rodriguez ha fatto ottocento reality ma al contrario delle sorelle non sarà mai famoso #isola — mat (@divanomat) April 7, 2022

Il nuovo Jeremias

Non sappiamo se il motivo che porta Jeremias a comportarsi in modo così suscettibile sia riconducibile a quel periodo buio della sua vita o sia da ricercare in una modalità comportamentale, quel che è certo è che il naufrago ha un temperamento acceso che non piace al web. Ma grazie all'amore della fidanzata Deborah Togni ora il ragazzo si dice sereno e felice. Dal 2020 la sua vita è cambiata, in meglio. Ma Twitter lo affonda.