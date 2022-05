Isola dei Famosi 2022, c'è maretta in casa Maddaloni: neanche Marco (il fratello di Laura) segue più la sorella. Le indiscrezioni

I coniugi Russo all'Isola dei Famosi 2022 non piacciono proprio. I naufraghi lamentano la forte aggressività e la poca sportività di Laura Maddaloni e Clemente Russo e diventano così i «coniugi complotto» (cit. Guendalina Tavassi) intanto sui social volano i meme che ironizzano sull'aspetto estetico della judoka. Sono più le volte che marito e moglie vengono spediti su Playa Sgamada che quelle che sono nella Palapa con tutti gli altri.

Ieri durante la diretta è dovuta intervenire anche Ilary Blasi per tirare le orecchie alla Maddaloni. La conduttrice dopo aver appreso da Nicolas Vaporidis che Laura avrebbe truccato una delle prove accordandosi per un risultato di pareggio con un suo "collega" ha minacciato tutti di essere pronta a prendere provvedimenti. Per Laura è la prima volta in un reality e il carattere, seppur molto discusso, lo ha, per Clemente invece i reality ormai sono una seconda casa. Nel 2008 abbiamo visto il pugile a La Talpa e nel 2016 nella prima edizione del Gf Vip. La sua permanenza, però, è durata ben poco: appena 14 giorno dopo il suo ingresso, infatti, venne ufficialmente squalificato dal reality per aver commentato i tradimenti confessati da Stefano Bettarini (con lui nella Casa) ai tempi in cui era ancora sposato con Simona Ventura. Inoltre, aveva usato il termine "friariello" riferendosi al concorrente Bosco Cobos, salvo poi chiedere scusa e precisare di non voler offendere nessuno.

Laura ha litigato con il fratello Marco?

Ma un Maddaloni all'Isola dei Famosi ci era già stato, e parliamo di Marco. Il fratello di Laura nel 2019 infatti aveva partecipato come naufrago al reality conquistando il pubblico a casa. All'epoca il legame tra Marco e sorella e cognato era molto forte, ma ora le cose sembrerebbero cambiate. Marco Maddaloni non è mai stato presente in studio per supportare la sorella e non segue nè lei nè il cognato sui social. Stessa cosa anche la moglie Romina Giamminelli. Ma ad accendere il dubbio è soprattutto un post che ha fatto Marco. Alla partenza del reality di canale 5 infatti il judoka ha voluto ricordare la sua esperienza in Honduras con una foto e un messaggio molto toccante che ha fatto il pieno di like.

«L’isola ti sconvolge, ma se sai rispettarla ti cambia e ti insegna che il tempo è leale: passa e può essere un grande alleato! La vittoria finale è stata solo la ciliegina sulla torta di un percorso stupendo e irripetibile. Ringrazio me stesso, il buon Dio e chiunque ne ha fatto parte»

Le indiscrezioni

E fin qui nulla di strano, peccato che non ci sia nessun riferimento nè su Laura nè su Clemente sbarcati a Cayo Cochinos. Nessun in bocca al lupo quindi da Marco. Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati, ma pare proprio che in casa Maddaloni ci sia un po' di maretta....