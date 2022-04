Isola dei Famosi 2022, Marco Senise nuovo naufrago: da Forum alla storia con Antonella Elia

A sorpresa arriva la card che annuncia ufficialmente l'ingresso di Marco Senise a L'Isola dei Famosi 2022. Durante il settimo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi entreranno infatti due nuovi naufraghi a sostituzione di Patrizia Bonetti e Silvano Michetti. La prima è dovuta tornre in Italia a seguito a delle gravi ustioni riportate durante la prova del fuoco, invece per il fratello di Ivano de I Cugini di Campagna la storia è diversa: Michetti è stato squalificato a seguito di una bestemmia in diretta. Stasera saranno Licia Nunez e Marco Senise a prendere il posto degli ex naufraghi.

Isola dei Famosi 2022, entra Marco Senise: ecco chi è

Marco, classe '64, esordisce nel mondo dello spettacolo da giovanissimo con un piccolo ruolo nella telenovela Micaela famosa negli anni '90. Poi ha affiancato Patrizia Rossetti a Buona giornata. Ma il pubblico lo ricorda soprattutto per aver fatto parte del cast fisso di Forum dal 1998 al 2013.

Conclusa la lunga esperienza a Forum, ha iniziato a lavorare per Agon Channel, emittente italo-albanese. Qui è al timone di ben tre programmi: Chance, A fior di pelle e A casa nostra. Senise ha presentato inoltre il concorso di bellezza Miss Europe Continental su Fashion TV dal 2016 al 2019.

Vita privata

Si sa ben poco della vita privata di Marco. Si può dedurre che non sia mai stato sposato e che non abbia figli. Del suo passato però è noto il suo rapporto con Antonella Elia (finito malissimo) di cui entrambi hanno parlato molto nei salotti di Barbara D'Urso.