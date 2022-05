Isola dei Famosi 2022, tutti contro Nicolas Vaporidis: «È un dittatore». Luxuria li zittisce: «Invece di lamentarvi fate qualcosa»

Quattordicesima puntata de L'Isola dei Famosi 2022. Le liti continuano. Il grande assente tra i naufraghi è l'assente. Loro continuano a ragionare divisi in fazioni. Dopo aver domato le fiamme della scorsa puntata il fuoco sembrava spento ma così non è. Grandi sorprese promette anche Alvin stasera. Nicolas Vaporidis è messo sulla gogna anche dai suoi ex alleati. Guendalina Tavassi lo accusa di sentirsi leader anche quando nessuno lo "incorona" tale. E quel punto Laura Maddaloni affonda: «È un dittatore». capirai la moglie di clemente Russo non vedeva l'ora di trovare naufraghi pronti a schierarsi contro l'attore. alla lista dei "contro nicolas" si aggiungono anche Carmen Di Pietro e Edoardo Tavassi. tutti credono ormai che Vaporidis faccia le cose solo per farsi vedere e non per coesione verso il gruppo.

Isola dei famosi, tutti contro Vaporidis

Ilary Blasi vuole saperne di più e accende la discussione in diretta.

«Non mi ero accorto di questo malcontento. Non mi hanno mai detto queste cose in faccia». Nicolas è dispiaciuto. La judoka però è fiera di quanto sta accadendo: «Finalmente gli amici si stanno svegliando. Non si è accorto del mal umore perchè sta tutto il giorno a pescare per farsi vedere»

Guendalina spiega meglio il suo pensiero: «Io pesco, i pesci vengono da me e mi saltano addosso senza che io faccia nulla e questa cosa gli da fastidio. mi dice che i pesci che pesco io sono i suoi manco ci fosse la firma Nicolas Vaporidis»

E ci si mette anche Edoardo: «Lui vuole fare il Raz Degan dell'isola. Lui si arrabbia se pesca Guendalina. lui deve essere l'unico a pescare. Non c'è bisogno di rinfacciare le cose»

La delusione di Nicolas

Vaporidis è sbigottito: «Ho sempre detto le cose in faccia a tutti. Ci sono rimasta male di tutti ma soprattutto di Edoardo». Anche Nick Luciani è contro l'attore.

La reazione di Luxuria

Vladimir prende la parola per cercare di camare gli animi, ma non ci riesce molto: «Io penso sia vero che lui tende a essere leader ma penso che se tu non vuoi che qualcuno sia capo tu fai la rivoluzione. Lamentarsi non serve, quindi fate qualcosa per non farlo sentir dittatore»