Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis è il primo finalista: «Spesso non mi è convenuto essere me»

Mancano veramente pochissime puntate alla finalissima che decreterà il vincitore de L’Isola dei Famosi 2022. E mentre gli scommettitori fanno le loro classifiche ieri Ilary Blasi durante la diretta ha nominato il primo finalista: Nicolas Vaporidis. È lui il primo naufrago che volerà direttamente alla puntata del 27 giugno. Per lui l'Isola è stata uno «sliding doors» cioè uno di quei momenti in cui la vita ti mette di fronte a una scelta e tu decidi di svoltare. È entrato pieno di scetticismi e protezioni all'interno del reality e poi piano piano le due barriere sono state buttate giu' da questa esperienza che lo ha cambiato.

APPROFONDIMENTI DAYTIME Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi in infermeria per un malore: sui... AL VELENO Isola 2022, Luca Daffrè e la frecciatina a Lory Del Santo:... TELEVISIONE Isola 2022, Marco Cucolo abbandona «per motivi medici»

Isola dei Famosi 2022, Soleil Sorge si "dichiara" a Nicolas Vaporidis: «Mi piace». Il web si accende

Isola, Vaporidis primo finalista

«Ho iniziato il primo giorno e per il cambiamento e il percorso che ho fatto, vi ringrazio con tutto il cuore. Sono contento e stupito. Io non do niente per scontato. Avere questo feedback della gente, che corrisponde a quello che sento». Ma Vladimir Luxuria vuole sapere di piu' sul futuro dell'attore: «Cambierai o sarai così?». Nicolas si spiega meglio: «Vladi posso dire che so di non piacere agli altri. Ma io volevo farmi riconoscere da chi mi conosce. Spesso non mi è convenuto essere me, ma sarò me il più possibile». E il web è contento di questo primo finalista: «Se lo merita».