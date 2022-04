Isola dei Famosi 2022, arriva la (ex) fidanzata di Roger: «Ha detto di amarmi ancora», gelo in Honduras. Estefania: «Vuole pubblicità»

Una coppia è nata su l'Isola dei Famosi 2022. Roger Balduino ed Estefania Bernal sono i belli di Cayo Cochonis e la scintilla è scoccata tra i due naufraghi. Ma stasera come ha sempre detto llary Blasi "Tutto può cambiare" e davvero potrebbe cambiare. in studio truccata e pettinata c'è l'ex fidanzata del modello ora impegnato con Estefania. E fin qui nulla di starno se non fosse che Betrice (questo il nome della ragazza) confessa che in realtà Balduino stia mentendo.

APPROFONDIMENTI IL TELEVOTO Isola dei Famosi 2022, Gustavo Rodriguez eliminato: arriva la gaffe... L'ANNUNCIO Isola 2022, Jovana Djordjevic si ritira per un problema di salute IL REALITY Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis racconta la verità...

Isola dei Famosi 2022, faccia a faccia tra Nicolas e Jeremias: Ilary Blasi (scocciata) mette a tacere il fratello di Belen

Isola dei Famosi 2022, arriva la fidanzata di Roger in studio

Sono stati insieme due anni poi si sono lasciati e da settembre, da quando lei è tornata in Italia a settembre, hanno ricominciato a frequentarsi e hanno fatto un viaggio insieme a febbraio.

«Mi ha scritto ti amo, mi manchi quando torno dall'Isola ci vediamo». Peccato poi una volta arrivato in Honduras, Roger sia stato folgorato dalla Bernal. La loro storia naviga a gonfie vele, mentre tutti giocano uno contro l'altro i due naufraghi continuano a giocare insieme sull'Isola e nella vita. Si dicono innamorati e pronti a un futuro fatto di figli e matrimonio. ma tanta intesa solleva perplessità tra naufragi e telespettatori. «Se fosse vero sarei felice per entrambi» questo dice timido ma certo Nicolas Vaporidis. Per non parlare di jeremias Rodriguez: «Roger è molto più preso di lei, ed Estefania ha puntato sul cavallo vincente». Insomma in Honduras tutto dicono di credere alla veridicità della coppia, ma poi tutti sparlano.

Gelo in Honduras

Roger si dice molto preso, non innamorato ma molto preso. Però purtroppo in Italia il modello ha lasciato Beatrice, e stasera la ragazza è in studio.

«Ciao Roger come stai? Sei sicuro di tutto quello che stai facendo?»

Il modello comncia a preoccuparsi: «Si per ora si e io e te ci siamo già parlati prima che io entrassi»

Betrice è calma ma anche risoluta: «Si vero ma tu hai dimenticato tutto quello che mi hai detto. Fai così e poi quando esci torni da me come sempre. Per adesso per favore dimenticati tutto di me»

Ormai Roger è completamente sudato: «Si lei mi è sempre piaciuta ma le cose possono cambiare e qui ho trovato Estefania e mi piace».

L'ex del naufrago vuole infierire: «Mi hai scritto ti amo prima di arrivare in Honduras e ora sei innamorato di un'altra?»

Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis si è realmente sentito male? Blind: «Ha fatto finta per andare a mangiare»

La reazione di Estefania

Roger cerca via d'uscita, ma non ne trova: «Stavo qua da solo e ho incontrato Estefania», sta peggiorando la situazione Balduino ed è per questo che Ilary Blasi interviene per rimandarlo in Palapa dalla fidanzata (attuale). Estefania chiede spiegazioni a lui e quando Ilary le chiede cosa pensasse risponde semplicemente: «Lei non la conosco quindi magari si sta facendo pubblicità, ma dopo devo parlare bene con lui»