Isola dei Famosi 2022, Roger smaschera Estefania: «Ha creato la nostra storia per strategia»

Roger Balduino ed Estefania Bernel si sono conosciuti e innamorati a L'Isola dei Famosi 2022. Hanno superato l'uragano Beatriz Marino ma non quello Laura Maddaloni. Arrivata a Playa Sgamada la moglie di Clemente Russo ha vuotato il sacco e raccontato una serie di cose dubbie che il modello avrebbe fatto. Stasera Ilary Blasi ha organizzato per loro un bel faccia a faccia. Roger è totalmente ignario di quello che pensa ora la sua "fidanzata". Dopo il messaggio d'amore che il modello ha inviato a Estefania lei lo ha gettato dopo aver sentito le parole della judoka. «La sua è una strategia per andare avanti» Laura è lapidaria. «Non mi fido piu'», la Bernal è sempre piu' insicura e così decide di non indossare la collana che Roger le ha regalato come "pegno" d'amore. «Io ero davvero presa e volevo conoscerlo fuori. Per fortuna che non sono innamorata. Per me la lealtà è una cosa sacra. Mi ha deluso tantissimo e non è stato leale neanche con il gruppo. Dopo questa, Roger vaffanxxulo». Estefania ora ha le idee chiare e getta il messaggio di Balduino in mare.

Isola dei Famosi 2022, il faccia a faccia tra Roger ed Estefania

la conduttrice vuole far chiarire i due: «Estefania è molto delusa da te - spiega la conduttrice - ti sei preso un bel vaffa».La Bernal vuole spiegarsi: «Non mi è piaciuta la nomination di Lory Del Santo, poi non mi sono piaciuti i dubbi tra me e beatriz e hai deluso anche lei, hai fatto uno show che neanche te hai recitato bene». Estefania è dura. «Lei è rimasta super ferita, tu mi hai dato questa collana ma sono io che ora non scelgo te, sei rimasto senza me e senza lei e spero Beatriz possa aprire gli occhi»

La reazione di Roger

Roger è sconvolto: «Brava Laura hai fatto benissimo, se credi a lei va bene. prima di inziare con te ti ho spiegato tutto». Ma Estefania vuole dire la "verità": «Tu mi hai detto che vi eravate visti a febbraio, ma poi ti sei ricordato (quando ero in nomination) che ti ci sei visto il giorno prima, io voglio andare avanti a giocare sola te invece giochi sporco».

La rivelazione choc

Roger è arrivato in Honduras con la voglia di fare un'esperienza nuova e importante: «Non volevo un amore», poi però il naufrago fa una rivelazione choc: «Ho conosciuto lei e lei mi ha detto per prima dai giochiamo su questa cosa dell'amore. Io poi ho raccontato delle mie cose (mio figlio mia mamma). Ho scritto un biglietto vero non studiato come fai te». Estefania neanche fatica a stare seduta sulla cassa di legno messa appositamente sulla spiaggia per il confronto: «Io non ho studiato niente, è nato tutto naturalmente, nessuno mi ha detto che l'amore vince e arriva fino alla fine». Lui non riesce a stare zitto e fa versi e parole.

Ilary non si fa "fregare"

Ilary però non ci casca: «Scusa ma tu invece di cercare a convincere lei a farle cambiare idea le vai dietro e giochi come lei». Roger era felice fino a qualche minuto fa: «Come faccio io a convincere questa? Tu mi hai detto all'inixzio che un amore arriva alla fine». Ilary non ci crede: «Roger scusami non sei dispiaciuto? Io pensavo di trovarti disperato. Se denunci questa strategia però ci hai partecipato anche tu»

Però anche se è iniziata per gioco ora pare che i due ci stiano davvero male, oppure arrivati a questo punto sono talmente bravi a fingere da farci cascare a tutti: «Io però davvero mi sono sentita presa da lui» e lui: «Anche tu mi sei mancata davvero»

Ma la Blasi è tranchat: «le parole se le porta via il mare a un certo punto contano i fatti»

Roger abbandona la spiaggia e Estefania è netta: «Bisogna andare avanti nella vita ragazze perché uomini come lui se ne trovano tantissimi»