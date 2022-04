Isola dei Famosi 2022, la prima parola dei Cugini di Campagna è una bestemmia: ma il web perdona Silvano Michetti

Dopo settimane di attesa i Cugini di Campagna sono arrivati a L'Isola dei Famosi 2022. L'arrivo di Nick Luciani e Silvano Michetti è scoppientante. Con mutanda oro per Silvano e boxer paiettato rosa per Nick dopo il lancio dall'elicottero sbarcano sulla spiaggia Honduregna. Ma neanche il tempo di mettere piede sulla sabbia che scoppia il bestemmia gate. Appena accolti da Alvin si dedicano a una canzone a cappella dedicata a Ilary Blasi, Isola mia.

Isola dei Famosi 2022, scoppia il bestemmia gate

Durante la presentazione fatta da Alvin, l'inviato chiede al fratello di Ivano Michetti come ha fatto ad arrivare fino alla riva, lui dice a nuoto ma in realtà ha usato l'ausilio della barca. «Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino» e a quel punto Silvano pronuncia parole che a molti sono sembrate una bestemmia. Qualcuno da studio lo sente, ma si abbozza e si va avantinel frattempo però il video sui social diventa virale. E se c'è chi si scandalizza la maggior parte dei fan ha già perdonato Michetti.

Il cugino di campagna che si è fatto un mese di quarantena entrando dopo due settimane e in cinque minuti di numero già bestemmia in diretta CHI COME LUI SO ICONIC #isola — [Righetto] (@Ri_Ghetto) April 4, 2022

Il web perdona Michetti

Anzi, per alcuni il mmento è stato anche divertente e i tweet condivisi fanno ridere. Righetto, conosciutissimo sul web: «Il cugino di campagna che si è fatto un mese di quarantena entrando dopo due settimane e in cinque minuti di numero già bestemmia in diretta chi come lui. So iconic».

La (probabile) squalifica per bestemmia dopo 3 secondi dallo sbarco sull'#isola: https://t.co/LdMuqN46Bo pic.twitter.com/q0k0Hos1Bt — Ai Em Nick (@niccolab) April 4, 2022

Poi ce chi si ricollega a un tormentone di Lol: «Il cugino di campagna ha bestemmiato dieci secondi dopo il suo sbarco. Performance».

Silvano che entra, bestemmia, ci regala la prima squalifica ed esce.#isola pic.twitter.com/iB07DXQxw0 — V.V (@VincyVita) April 4, 2022

E poi c'è chi usa i meme di Homer Simpson e chi i tormento di tik tok: «Non io che scopro soltanto adesso la bestemmia gate, il cugino ha semplicemente detto entro, bestemmio, spacco, ciao».

CUGINI DI CAMPAGNA IN GARA DA 35 SECONDI E MEZZO E UNO HA GIÀ TIRATO UNA BESTEMMIA CHE POTREBBE AVER FATTO CROLLARE TUTTE LE CHIESE DELL’HONDURAS NON RESPIRO#isola — Fede (@jenlisaswasabi) April 4, 2022

Non sappiamo ancora se la produzione prenderà provvedimenti, quel che è certo è che il web li ama già e per amore si perdona tutto.