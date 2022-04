Isola dei Famosi 2022, Silvano dei Cugini di Campagna chiede scusa: «Mi dispiace». Nick rimane e cambia compagno

L'Isola dei Famosi 2022 è giunta alla sesta puntata. Ilary Blasi parte con una delle questioni più saliente: che ne sarà di Nick Luciani ora che Silvano Michetti è stato squalificato a seguito di una bestemmia? Ma i Cugini di Campagna rimangono in gioco, o meglio Nick rimane in gioco. Da Playa Accoppiada il mago del falsetto approda a Playa Sgamada per scoprire con chi sarà in coppia da ora in poi. «Silvano, andando via, si è detto molto dispiaciuto dell’accaduto e si è scusato con tutti prima di lasciare il gioco in modo definitivo» queste le parole dette da Alvin.

Isola dei Famosi 2022, Silvano squalificato per la bestemmia

Per Silvano dei Cugini di campagna l'esperienza sull’Isola dei Famosi 2022 è finita prima di cominciare. È stato espulso per una bestemmia che ha proferito proprio all’arrivo sull’isola lunedì scorso. Il video del momento sul web è diventato virale e i social lo avevano salvato ma la decisione di Mediaset è stata diversa.

A seguito di attente verifiche, effettuate sugli avvenimenti accaduti durante la scorsa puntata, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano de ‘I Cugini di Campagna’ per l’espressione blasfema pronunciata durante la diretta. pic.twitter.com/JaqbQv86gi — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 6, 2022

«A seguito di attente verifiche, effettuate sugli avvenimenti accaduti durante la scorsa puntata, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano de ‘I Cugini di Campagna’ per l’espressione blasfema pronunciata durante la diretta».

Cosa è successo?

Una squalifica da record quella del batterista 74enne e cofondatore dei Cugini di Campagna. Un arrivo rocambolesco quello di Silvano, che insieme a Nick era stato tenuto 1 mese chiuso in un hotel in Honduras, poi una volta pronto ad approdare a Cayo Cochinos ha dovuto superare il salto dall'elicottero, ma sulla nuotata fino a riva ha ceduto. Alvin notando che Michetti non era arrivato a nuoto chiese al musicista: «Eh, ma noi ti abbiamo visto con il barchino». A quel punto Silvano dei Cugini di Campagna ha avuto una reazione inaspettata: si è, infatti, lasciato andare alla bestemmia. Non è stato rimarcato in studio, ma sui social è subito scoppiato il caso che ha poi portato alla decisione del programma di procedere con l’espulsione.

E Nick?

Arriva a Playa Sgamada intanto Nick. «Mi manca Silvano ma vediamo dai». Il privilegio del capo dell'Isola di Playa Sgamada sarà di poter rientrare su Playa Accoppiada in coppia proprio con Nick. potrà andarci quindi Blind con il Cugino di Campagna rimasto orfano oppure potrà decidere chi mandare al posto suo. Ma il rapper decide di fare lui coppia con Nick.