Isola dei Famosi 2022, tutti furiosi contro Vaporidis: «Nicolas (detto Sampei) vuole fare tutto da solo»

L'avventura continua. Il viaggio dei naufraghi prosegue tra liti e conquiste. Le condizioni avversi li hanno già messi a dura prova, la lotta per la sopravvivenza li sta mettendo a dura prova. Saltano le coppie solide e si formano nuove alleanze. L'Isola dei Famosi 2022, dove tutto può cambiare.

L'ultima fiamma che si è accesa è stata tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez giusto qualche ora fa. Il motivo? Il "piatto" di riso e lumache che Nicolas ha preparato ai naufraghi, che risulta non essere stato gradito da Jeremias: «Da domani torno ai fornelli eh, basta, non cucinate più. Comunque grazie per la cena». Il fratello di Belen si lamenta che le lumache sono sporche e pieni di sabbia oltre che bruciate. «Jere ma non esagerare, ringrazia Dio che ti abbiamo cucinato! C’è un limite! E questo non va bene e le lumache sono sporche e il riso è sciapo, ma ringrazia che mangi!».

La fiamma si alza. «Vai ad urlare da un’altra parte, hai perso la calma, stai calmo! Che maschio che sei ad urlare come un matto. Sei ridicolo! Sei veramente ridicolo! Io stavo ironizzando. Vai di là che stavo ironizzando, non fare il moralista», Jeremias non ci sta. «E se stavi ironizzando io non l’ho capito - risponde Nicolas - Ma non si disprezza la gente che cucina».

Poi ovviamente le scuse di Nicolas sono arrivate ma i due ragazzi sembrano un po' distanti.

Tutti i naufraghi contro Vaporidis

Ilary Blasi stasera torna sulla questione: «Un Nicolas polemico che si lamenta che i suoi compagni non fanno nulla per mangiare. Nicolas ce l'hai con qualcuno in particolare?»

È provato l'ex attore: «Con Jeremias anche se ci vogliamo bene ma ci siamo scontrati perch non ho capito la battuta ero teso, avevo fame. Ho chiesto scusa». Non sono d'accordo gli altri naufraghi che credono di darsi molto da fare. Prima tra tutti Guendalina Tavassi, che l'Isola l'ha già fatta. Edoardo si occupa dell'intrattenimento invece.

«Io sono stanco - sottolinea Nicolas - anche con la famiglia dopo 50 giorni ti ci scontri». Floriana anche fa l'elenco delle cose che ha fatto. Tra paguri, conchiglie e frutti, l'ex gieffina fa la lista della spesa. «Vaporidis (detto Sampei) non ci dà l'amo - spiega Floriana - vuole pescare solo lui». Pure Clemente ha da ridire: «Nicolas e altri hanno il monopolio sulle attrezzature e noi facciamo tutto ma poi non possiamo fare nulla perché lui non ci fa fare nulla». Quindi chi dice la verità? Nicolas o gli altri concorrenti?