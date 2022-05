Isola dei Famosi 2022, Luxuria difende Alessandro e affonda Clemente Russo: «Tu non sei portavoce del popolo italiano»

Tredicesima puntata de L'Isola dei Famosi 2022. Dopo lo scioglimento delle due tribù le tensioni non si sono mai spente. Anche nella scorsa puntata non sono mancate distanze. Da una parte Guendalina, Edoardo, Carmen, Alessandro, Nicolas e Nick. Dall'altra Estefania, Clemente, Laura, Marco, Blind e Roger. L'ultima nomination di Alessandro (Estefania) lo ha tirato fuori dalla sua fazione. Il figlio di Carmen è accusato di essere un doppiogiochista. «Mangi di qua e dormi di la», Carmen è stato chiaro. «Non ci sto a questo punto vado dillà». Alessandro così torna nel gruppo della mamma.

APPROFONDIMENTI ANTICIPAZIONI Isola dei Famosi 2022, arriva Fabrizia Santarelli: ecco chi è... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Nicolas scoppia a piangere: «Mi manca...

Isola dei Famosi 2022, arriva Fabrizia Santarelli: ecco chi è la Bonas con laurea da 110 e lode. Il faccia a faccia tra Roger e Beatriz (la ex)

Isola dei Famosi 2022, Alessandro accusato dal gruppo

«Nessuno ha preso le tue difese? Ora è guerra» e così la miccia la accende mamma Carmen Di Pietro. Carmen poi fa un passo indietro e chiede scusa, ma mamma chioccia non le accetta.

Ilary Blasi stasera torna a parlarne in diretta. «Io ho smesso di urlare su questa isola, ma negli ultimi giorni sono venuti a provocarmi diverse persone. Ho chiesto scusa ad Alessandro ma chiedo a Nicola Savino e Vladimir Luxuria se la cosa che ho detto è sbagliata» con queste parole cerca l'appoggio degli opinionisti clemente Russo, ma casca male perchè Luxuria lo zittisce con due parole.

Isola, Alvin zittisce (due volte) Ilary Blasi: «Fammi fare il mio lavoro». Cos'è successo

La replica di Luxuria

«Tu non sei portavoce del popolo italiano, quindi non arrogarti il dirtitto di parlare per gli italiani. Come fai a parlare a nome di tutti». Il pubblico applaude

Alessandro vuole chiarire le cose: «La cosa nasce quando ho portato la mia stuia da loro per allontanarmi da mamma, ma se per questo devo passare come ragazzino di 20 anni allora non ci sto. Io doppiogiochista? Non credo quello lo è chi si mette d'accordo per le nomination il giorno prima».