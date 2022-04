Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria furiosa contro i Rodriguez: «Vi dovete vergognare. Chiedete scusa a Ilona»

Liti, scontri e attriti. La fame si fa sentire all'Isola dei Famosi 2022, i nervi saltano e i caratteri emergono. Durissimo scontro durante la diretta della sesta puntata tra Gustavo e Jeremias Rodriguez e Vladimir Luxuria. Ilary Blasi mostra in diretta una clip in cui i Rodriguez attaccavano Ilona Staller. In particolare nel video si sente il papà di belen dire di non voler più dare da mangiare a Cicciolina perchè inutile al gruppo. La pornostar, però, si difende: «Io ci sono rimasta male sinceramente, non è che mi butto sempre davanti alla telecamera come fanno alcuni di loro. Io sono andata a pescare con Roger e abbiamo preso i cactus. Siamo tornati ma a nessuno è fregato niente. C’è stato un accanimento perché ognuno fa qualcosa».

Isola dei Famosi 2022, Vladimir contro i Rodriguez

A non accettare assolutamente le parole dei Rodriguez nei confronti della naufraga è stata Vladimir: «Gustavo se tu pensi che solo chi fa qualcosa ha diritto di mangiare non hai capito nulla dell'Isola.» Poi rivolgendosi a Jeremias: «Devi chiedere scusa a Ilona, vi dovete vergognare trattare così una persona! Hai messo in mezzo il figlio. Mi viene un sospetto Jeremias, non è che ce l’avete con lei come avete fatto con Carmen che quando uno va in nomination avete la sindrome di accerchiamento per mandarla fuori?». Jeremias però nega tutto: «I problemi con Ilona sono iniziati dopo la nomination, Ilona ha insultato me e questa parte non l'avete messa, io non ho mai parlato del figlio nemmeno lo conosco. Non mi va bene che non fanno vedere che mi ha insultato. Vorrei che Ilona dicesse la verità». Luxuria, furiosa, però gli ricorda che ha sbagliato nel citare il figlio della Staller: «Tu hai parlato del figlio di Ilona, ti rendi conto? Chiedi scusa prima di accusare!»