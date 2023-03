Isola dei Famosi 2023, «Alvin sarà l'inviato»: smentite le voci della lite con Ilary Blasi. I naufraghi scelti salgono a 13 (ecco chi sono)

Novità dall'Isola dei Famosi 2023. Il reality condotto da Ilary Blasi che tornerà in tv dal 17 aprile sta via via prendendo forma. La conduttrice c'è, gli opinionisti anche: saranno Vladimir Luxuria (confermata anche per questa 17esima edizione) ed Enrico Papi (che prende il posto di Nicola Savino). Ombre e chiacchiericci sull'inviato. Si sono rincorsi per giorni i rumors su una rottura tra Ilary e Alvin, erano addirittura usciti dei nomi papabili sui sostituti dello speaker, e la presenza del volto veterano in Honduras sembrava a rischio. poi ieri Alvin stesso aveva con un post messo su instagram fatto intendere che le voci di una lite con la Blasi erano appunto solo voci. E oggi Tv Blog conferma che per la quinta volta Alvin sarà l'inviato dell'Isola.

Isola dei Famosi 2023, Alvin e Ilary hanno litigato? Lui pubblica la chat (segreta) con la Blasi: «Ancora una goccia e il vaso trabocca»

Isola dei Famosi 2023, ecco il cast (finora)

E il sito specializzato aggiunge anche altri nomi a quelli giò scritti dei nuovi concorrenti al reality: l’attore e modello brasiliano Cristopher Leoni, ex concorrente di Ballando con le stelle; la modella Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021; il modello Gian Maria Sainato e Marco Predolin. Inoltre, sembra certa la presenza delle sorelle Serena ed Elga Enardu. Con questi nomi si sale quindi a 13 il numero dei naufraghi che sarebbero pronti a mettersi alla prova in Honduras. Ricordiamo gli altri giò trapelati nelle scorse settimane: la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, l'ex suora Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes e Fiore Argento.