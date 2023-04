Isola dei Famosi 2023, pronto il cast ufficiale: da Corinne Clery a Fiore Argento (sorella di Asia), e ci sono anche i Jalisse. Ecco i 17 naufraghi

Isola dei Famosi 2023, ecco il cast ufficiale. Manca veramente pochissimo all'inizio del reality Mediaset condotto da Ilary Blasi. L'appuntamento per i telespettatori è per lunedì 17 aprile alle 21.40 su Canale 5 esattamente due settimane dopo il termine del Gf Vip. Al fianco della presentatrice ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti e Alvin come inviato. Lo show andrà in onda per 10 puntate sempre il lunedì, quindi nessun doppia serata per lo show della Blasi (a differenza di quanto accaduto con Il Gf Vip).

Isola dei famosi, ecco il cast ufficiale

È da settimane ormai che circolano in rete i nomi dei papabili naufraghi di questa edizione de l'Isola dei Famosi ma ora è TvBlog a svelare in anteprima il cast ufficiale. Alcuni nomi sono stati confermati, altri una novità assoluta. Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. Poi in Honduras sbarcheranno anche i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise. E poi il conduttore televisivo Marco Predolin, l’attore e modello brasiliano Christopher Leoni, l’ex suora e cantante Cristina Scuccia e la modella Claudia Motta.

I 17 naufraghi

In gara troveremo anche l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e l’influencer “nemico” di Tommaso Zorzi, Gian Maria Sainato. E ancora la modella brasiliana ed ex di Antonino Spinalbese Helena Prestes, l’attrice Pamela Camassa e la conduttrice ed attrice Corinne Clery. Arriveranno anche Nathaly Caldonazzo e l’attrice e figlia di Dario Argento, Fiore Argento. Novità assoluta: tra i nomi nuovi troviamo il gruppo musicale dei Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci, reduci dall’ennesimo rifiuto da Amadeus al Festival di Sanremo.