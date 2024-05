Isola dei Famosi 2024, (anche) Daniele Radini Tedeschi abbandona: «La sua esperienza si conclude qui». È il quinto naufrago che lascia l'Honduras

Dopo le indiscrezioni arriva la conferma: un altro naufrago abbandona l'Isola dei Famosi 2024. Con un post pubblicato sui social la trasmissione annuncia: «L'esperienza di Daniele Radini Tedeschi si è conclusa». Il motivo dell'abbandono non è ancora stato reso noto ma nelle precedenti puntate il critico aveva spiegato di aver deciso di partecipare al reality per superare il suo periodo molto difficile che stava vivevendo.

Daniele abbandona l'Isola: il post

Aveva già anticipato nella scorsa diretta del reality aproffitando di un battibecco con Sonia Bruganelli le sue intenzioni di abbandonare: «Ho deciso di venire qui in un periodo cupo della mia vita. Ho usato il termine vacanza perché per me è come una sbornia. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale. Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al mio dolore. È semplicemente questo. Io sono un vinto che tornerò a essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore».

I naufraghi che hanno lasciato l'Honduras

Un'edizione questa di Vladimir Luxuria che a parte i flop di ascolti (che non superano mai il 17%) pare essere segnata da un fuggi fuggi generale.

A parte Benigno che è stato espulso, Pietro Fanelli, Tonia Romano e Peppe Di Napoli hanno deciso di abbandonare.

La Bergesio anche ha lasciato l'Honduras a causa di un infortunio. Cosa succederà ora, arriverà qualche altro naufrago?