Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria incassa flop di ascolti: Ilary Blasi pronta a tornare. Le ultime indiscrezioni

Anche gli ascolti Auditel di ieri non hanno premiato L'Isola dei famosi 2024. Il reality condotto da Vladimir Luxuria fatica a decolarre e tra telespettatori che non lo guardano e naufraghi che continauno ad abbandonare si parla di flop e addirittura di chiusura anticipata del programma.

Isola dei Famosi 2024, crollano gli ascolti

La conduzione di Luxuria che strizza l'occhio alla prima edizione condotta da Simona Ventura non sta funzionando e sembrerebbe che Benijay (come dice TvBlog) stia pensando di far tornare al timone Ilary Blasi.

Nonostante neanche le ultime edizioni del reality condotto dall'ex Lady Totti volassero alto erano comunque due punti percentuali in più rispetto agli attuali dati.

Ilary Blasi pronta a tornare?

Banijay, sempre a detta di Tv Blog, «la società proprietaria del format pare non abbia gradito la decisione di affidare la conduzione del programma a Vladimir Luxuria e ora che i risultati di ascolto gli danno ragione, ha avviato una interlocuzione con Mediaset circa il futuro della sua trasmissione. Dal canto suo Mediaset sta prendendo atto degli ascolti in calo del programma e sta accarezzando l’idea, nel caso il format resti a Cologno Monzese, di fare un passo indietro circa il cast».

Le trattative

E secondo il portale esperto di Tv Battiti Live, che passa su canale 5, sarà il banco di prova per la Blasi per la decisione finale di mediaset circa il ruolo della conduttrice a L'isola dei famosi 2025. Ma nel frattempo la società proprietaria del format, pare sia in contatto con altre reti pronte a prendere il format di Canale 5, ma con Ilary Blasi alla conduzione. Staremo a vedere cosa accadrà.