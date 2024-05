Isola dei Famosi 2024, stasera salta (ancora) la diretta: il motivo. «Chiusura anticipata e via un altro naufrago»: le indiscrezioni. Benigno continua con le accuse

Stop ancora a L'Isola dei Famosi 2024. Stasera in tv, giovedì 2 maggio, infatti su Canale 5 non andrà (come da palinsesto) il reality condotto da Vladimir Luxuria. È stata la stessa conduttrice a rivelarlo in diretta durante la scorsa puntata di lunedì 29 aprile dichiarando che l'appuntamento con L'Isola tornerà lunedì 6 maggio.

Terra Amara, le anticipazioni di stasera (giovedì 2 maggio): risolto il mistero della scomparsa di Zuleyha

Al suo posto andrà in onda una nuova puntata di Terra Amara. Era già successo la scorsa settimana, eppure il motivo è diverso.

Stop a L'Isola dei famosi 2024, stasera salta la diretta: il motivo

Infatti mentre lo scorso giovedì era il 25 aprile e quindi Mediaset ha cambiato la programmazione per la Festa della Liberazione, stavolta si vuole evitare lo scontro diretto con la Europa League Roma Bayer Leverkusen, con la partita di calcio che verrà trasmessa su Rai 1 e prevederà tanti milioni di telespettatori incollati alla televisione. E ciò potrebbe avvenire anche la settimana successiva, visto che andrà in onda il ritorno del match calcistico.

Il reality a rischio chiusura?

Ma sono in molti i telespettatori che crdano che le festività e le partite di calcio centrino poco con la sospensione del doppio appuntamento. Da diverso tempo si parla della soppressione del doppio appuntamento settimanale per L’Isola dei Famosi 18 a prescindere da festività e concorrenza serrata.

Affari Tuoi si ferma, stop al programma di Amadeus su Rai 1: il motivo (e quando torna in tv)

Adesso però si inizia a vociferare una chiusura anticipata per la trasmissione. A fornire una pesante indiscrezione nelle ultime ore ci ha pensato l'esperta di gossip Deianira Marzano. Con una stories sul suo profilo Instagram, la Marzano ha annunciato subito una nuova eliminazione all’interno del programma e soprattutto la chiusura anticipata. La stessa esperta definitiva ha definito questa edizione “un flop assoluto”. Solo supposizioni ovviamente, quindi per scoprire quale sarà la decisione dei vertici Mediaset non ci stare che attendere comunicazioni ufficiali.

Francesco Benigno senza freni

Un'edizione questa che sembra essere partita tra un flop di ascolti e non poche polemiche. L'esclusione di Francesco Benigno continua infatti a far discutere. Pensavano, forse, a Mediaset, che mostrare il video del comportamento giudicato dalla produzione inaccettabile dell'attore potesse mettere la parola fine alla questione, e invece sui social gli utenti sono divisi. Francesco Benigno, come era scontato accadesse, subito dopo la messa in onda del filmato in cui veniva mostrato il momento dell'animata discussione con Artur si è lasciato andare a un duro sfogo sui social. Su Facebook benigno ha tuonato: «E pure stasera contano su di me per avere un po’ di ascolti annunciando finalmente il mio video che ovviamente terrà la gente collegata». E continua: «Sono stato provocato con una mano davanti il viso per ben due volte e due spinte, io nessuna e il famoso legnetto mai usato, loro adesso hanno avuto qualche articolo comprato ovviamente con scritto titoloni contro di me, poi leggi i commenti e quasi tutti sono a favore mio».

Le reazioni sul web

I telespettatori dopo aver visto il video in questione hanno potuto farsi un'idea di quanto realmente accaduto e più che in difesa dell’attore siciliano (che invece ha ricevuto tantissime critiche), molti hanno riconosciuto due colpevoli. Per loro oltre a Benigno doveva essere squalificato anche Artur, che l’ha spinto e gli ha messo una mano in faccia provocando probabilmente la sua reazione.