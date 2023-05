Isola dei Famosi, i naufraghi preoccupati per gli alieni: «Una scritta di luce nel cielo»

Avvistati strani oggetti a L'Isola dei Famosi. Nathaly Caldonazzo sostiene che sui cieli dell'Honduras siano passati degli alieni e i naufraghi si sono espressi in varie considerazioni. Il tutto è iniziato quando nella notte Nathaly ha attirato l’interesse dei suoi compagni d’avventura rivelando di aver notato degli strani eventi su Playa Tosta.

La Caldonazzo ha spiegato agli altri naufraghi che stava osservando il cielo quando è diventato tutto nero e sulla spiagga sarebbe comparsa una scritta di luce. «Non so cosa c’era scritto, è stato un secondo», ha spiegato, suscitando subito l'interesse di Marco Mazzoli, Paolo Noise e Cristina Scuccia.

Mentre i tre hanno iniziato ad avanzare ipotesi, Corinne Clery è apparsa piuttosto preoccupata al punto da avere un mancamento.

Ad alimentare i timori ci pensa Paolo Noise, il quale racconta: «La sera della tempesta abbiamo visto delle luci strane. Si fermavano, si muovevano, era pieno». Gli avvistamenti per ora non sembrano avere seguito e sul web si rinocorrono le voci di varie ipotesi, la più probabile, per il web, è che la fame stia giocando loro brutti scherzi.