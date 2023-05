Claudia Motta (col collare) lascia l'Isola dopo l'infortunio: «Avevo ancora molto da dare, non ci voleva»

Claudia Motta ha rotto il silenzio e ha raccontato cosa è accaduto nel corso dell'incidente che l'ha vista protagonista a L'Isola dei Famosi. Proprio ieri sera, durante la diretta, Alvin ha annunciato l'abbandono della modella al reality per motivi di salute. Dopo la brutta caduta dagli scogli, infatti, i medici le hanno sconsigliato di proseguire e quindi a breve la Motta tornerà in Italia.

L'inviato in Honduras non è entrato nello specifico, chiarendo solo che le sue condizioni non erano gravi. Poi a parlare è stata la stessa Motta, con un post su Instagram a tarda notte: «Se vi mancavo così tanto potevate semplicemente dirlo e mi evitavo questa botta in testa!!!», ha esordito ironicamente, «È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva. Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia. Spero che porterete con voi un bel ricordo di Claudia, perché Claudia porterà per sempre un bellissimo e indelebile ricordo di voi. Per me è solo l’inizio di un bellissimo viaggio di scambio, conoscenza, sostegno e amore con voi. Un abbraccio».

La modella si è mostrata poi con un collare. Ha confermato quindi di aver battuto la testa, probabilmente i medici non hanno ritenuto sicuro rinserire nel programma la Motta dopo il trauma cranico subito. L'incidente ha spaventato molto i suoi compagni di viaggio, che si sono preoccupati da subito proprio del fatto che potesse aver sbattuto la testa, anche se non c'erano segni evidenti di ferite.