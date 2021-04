Isola dei famosi, Daniela Martani annuncia scintille in studio: «Rimetterò al suo posto Francesca Lodo»

Alla decima puntata de L'Isola dei Famosi, l'ex naufraga Daniela Martani ed ex speaker di Radio Kiss Kiss sceglie il suo nuovo bersaglio social e si scaglia contro la concorrente, ancora in gioco, Francesca Lodo. «Francesca Lodo si sta rivelando per quella che é - dice Daniela- Quando andrò in studio la rimetterò a posto io questa falsa!», per poi aggiungere «Lodo falsa come una banconota da 125 euro».

Lodo falsa come una banconota da 125 euro#isola — daniela martani (@danielamartani) April 19, 2021

L'appuntamento di ieri con il reality show ha infatti riservato come sempre tanti colpi di scena. Tra questi la discussione accesa tra Fariba Tehrani e Valentina Persia, che inizialmente avrebbe coinvolto proprio Francesca Lodo, accusata di aver rivolto parole non proprio carine a Miryea Stabile dopo la sua eliminazione temporanea.

Francesca si sta rivelando per quella che è. Quando andrò in studio la rimetto a posto io sta falsa!#isola — daniela martani (@danielamartani) April 19, 2021

Daniela Martani é una delle naufraghe più attive sui profili social dopo la sua eliminazione, che non risparmia commenti e frecciatine pungenti a nessuno. Oltre che puntare Francesca Lodo, sul suo profilo personale di Twitter avrebbe anche commentato alcuni atteggiamenti dell’ex tronista Andrea Cerioli, definendo il suo atteggiamento da maestrino «insopportabile» e «da squalifica». Probabilmente ospite di Ilary Blasi in studio giovedì 22 Daniela Martani avrà modo di togliersi tutti i sassolini dalle scarpe.