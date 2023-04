Isola dei Famosi, Enrico Papi lascia? Il tweet misterioso: «Tutti i grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina...»

L'Isola dei Famosi in queste ultime ore ha i riflettori puntati addosso per "il caso Enrico Papi": l'opinionista potrebbe lasciare il programma già lunedì 1 maggio, anche se, per il momento le voci di una sua partenza non sono ancora state confermate. Tuttavia, il conduttore ha recentemente pubblicato un tweet che potrebbe essere riferito al programma Mediaset condotto da Ilary Blasi.

Il tweet pubblicato da Enrico Papi

Enrico Papi è uno degli opinionisti di questa edizione dell'Isola dei Famosi che al timone vede Ilary Blasi che gli avrebbe chiesto di ridimensionarsi nell'atteggiamento dopo un inizio alquanto sopra alle righe. Alla conduttrice e ai vertici del programma non sarebbe, poi, piaciuto il modo in cui Papi ha "strappato" dalle mani di Ilary la busta con il naufrago eliminato.

Alcuni minuti fa, l'opinionista ha pubblicato, un tweet che recita: «Tutti i grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina (non l'ho detto io!)». Molti fan del programma televisivo pensano che la citazione sia riferita proprio allo show e al suo futuro all'interno di esso. Cosa avrà voluto dire?

Enrico Papi al posto di Nicola Savino

Enrico Papi è nuovo nel suo ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi. La poltrona che, almeno per ora, il conduttore occupa, era prima di Nicola Savino che Ilary ha salutato durante la prima puntata del reality show.