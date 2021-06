Isola dei Famosi, per la finale Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione arrivano in Honduras: è polemica social

Finisce stasera l'Isola dei Famosi. E per la prima volta, a causa dell'emergenza Covid sarà in Honduras e non in studio in Italia. A contendersi la finale, in onda su canale 5 dalle 21.30, Matteo Diamante, Valentina Persia, Awed, Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti e Ignazio Moser. Stando ai commenti sui social i favoriti sono Ignazio Moser, Andrea Cerioli e Awed. Ma questo non piace a tutti. Intanto in Honduras sono arrivate Arianna Cirrincione (fidanzata di Andrea) e Cecilia Rodriguez (compagna di Ignazio), per fare una sorpresa ai due naufraghi. Scelta della produzione che però non è stata ben vista da tutti. Le polemiche vertono sul fatto che pare che così facendo il programma voglia privilegire Andrea e Ignazio dandogli più visibilità rispetto agli altri naufraghi. L'emozione e la commozione che potrebbe provocare l'incontro tra i fidanzati alcuni hanno paura possano in qualche modo influenzare il pubblico e il televoto.

La bagarre social

In queste ore si è scatenato un vero e proprio trambusto sui social da parte dei follower che arrabbiati da tale scelta, stanno vivendo tutto ciò come una, neanche troppo velata, raccomandazione. «Perchè avete mandato solo Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras e non ad esempio anche il fidanzato della Marchetti, o anche i parenti degli altri?». Questi sono alcuni dei quesiti che si trovano girando un po' per il web. E continuano: «Non mi sembra giusto che due naufraghi abbiano le tifose a domicilio, lo trovo scorretto nei confronti degli altri e mi sà tanto di raccomandazione», oppure «poi chiediamoci come mai i rispettivi fidanzati siano stati i primi finalisti, forse perchè era già deciso che le ragazze li avrebbero raggiunti in Honduras. Ma no, sono maligna. Sicuramente è tutto un caso». Commenti a like sotto i post ad aiosa.

Arianna e Cecilia e i post

Quel che è certo è che le due belle fidanzate dall'Honduras stanno usando le loro bacheche social per spingere i telespettatori a votare i loro boyfriends. La Chechu scrive: «Pelado de mi corazón: sei entrato per ultimo, ma dicono che gli ultimi saranno i primi. Sei entrato e subito ti sei adattato al gruppo che mica era facile, ti sei fatto amare da tutti, sei stato una forza della natura, sempre educato, sempre col sorriso che ti contraddistingue, sei stato coraggioso a tagliarti i bei cappelli che avevi, insomma sei stato un NAUFRAGO pazzesco. Per me hai vinto amore mio. Conto le ore per vederti, poter riabbracciarti forte forte e riempirti di baci. Hasta mañana».

Mentre Arianna sulle sue Ig stories fa un grosso in bocca al lupo ad Andrea aggiungendo «Vada come vada, sono orgogliosa di te».

Un'edizione complicata

Bisognerà attendere stasera però per capire chi sarà il vincitore di questa edizione dell'Isola dei Famosi, che nonostante gli outfit mozzafiato della Ilary Blasi, le curve di Elettra Lamborghini, i punti Z di Tommaso Zorzi e la saggezza di Iva Zanicchi non è riuscita a decollare. Tanti i tentavi degli autori per cercar di risollevare le sorti del programma, tra ingressi nuovi e isole nascoste, ma nulla, l'auditel non li ha mai premiati.