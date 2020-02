Jeremias Rodriguez e la fine dell'amore con Soleil Sorgè: «Viviamo ancora insieme, non c'è nessun rancore»

La storia fra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, nata durante il loro naufragio sull’Isola dei Famosi sembra essere finita. Soleil ha spiegato i motivi della rottura e porta anche l’ex ha fatto lo stesso, anche se ha ammesso che vivono ancora nella stessa casa e di essere convinto che lei è ancora innamorata.

Jeremias ha comunque spiegato perché si è arrivati a metter fine al rapporto ma non a separare i domicili: “Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme – ha spiegato a “Novella2000” - La nostra relazione è finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose. Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma non posso pensare a un ritorno di fiamma.

Vivere insieme non sempre vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così".

Nonostante le voci per lui non c’è stato nessune flirt con una delle protagoniste di “Uomini e donne” di Maria De Filippi, Martina Luchena (“Ci siamo visti ma non c’è niente. Per ora”) e anzi pensa che l’ex provi ancora dei sentimenti nei suoi riguardi: “Mi ama ancora”.

Ultimo aggiornamento: 19:19

