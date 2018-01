Isola dei Famosi con Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Mancini

Svelati i primi tre nomi ufficiali che andranno a comporre il cast dell'edizione 2018 de 'L'Isola dei Famosi', in onda da lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Mancini sbarcheranno, quindi, sulle spiagge di Cayo Cochinos pronte ad affrontare ogni prova e a superare ogni ostacolo. Ad annunciarlo, i profili social ufficiali del programma.

Giovedì 4 Gennaio 2018, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 19:37

“Se sai condurre un, non ti può spaventare più nulla in tv, perché a differenza di altri programmi in cui hai una scaletta, qui non puoi prevedere nulla. Tra uragani naturali e psicologici devi avere un ottimo controllo”.si prepara alla partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: “Non sono malata di lavoro – ha fatto sapere in un’intervista a “Grazia” - sapere che una mia trasmissione è andata bene mi fa piacere, ma sono più importanti un abbraccio prima di andare a scuola, una cena con mio marito o un problema legato ai miei figli.Per esempio un richiamo dal college di Tommaso perché è arrivato in ritardo a lezione. E poi quando è a Roma mi preoccupo se torna a casa tardi, se va in discoteca. Non riesco a dormire: talvolta mi è successo di uscire in pigiama per vedere dove fosse”.In tv si sente a casa (“Mi sento a casa, mi rilasso. Salgo sul palco da quando avevo 17 anni ed è il mio habitat naturale. Nei mesi in cui non faccio tv mi manca, perché essere sotto i riflettori mi esalta, asseconda il mio spirito egocentrico”), ma i paparazzi le danno un po’ noia: “Ogni tanto mi nascondo nel bagagliaio. Anche mia figlia si diverte: “Mamma, nascondiamoci”. Quando scappo non è perché voglio fare una fuga d’amore, ma per andare al mare in inverno”.