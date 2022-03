Isola dei Famosi, prime sfide in Honduras: Ilary Blasi ha già il suo preferito. Gli ospiti in studio: anticipazioni

Manca davvero pochissimo per l'inizio della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Da stasera e per ogni lunedì e giovedì fino alla prima settimana di giugno (circa), Ilary Blasi con l'aiuto di Alvin (in Honduras), Vladimir Luxuria e Nicola Savino (in studio) capitaneranno una ciurma di naufraghi pronti a vivere una delle esperienze più estreme della loro vita. Eliminate le isole segrete tra sportivi, pornostar e attori il reality è pronto a regalare grandi emozioni. La cornice di questa nuova versione che non vedrà solo concorrenti singoli a giocare ma anche naufraghi in coppia, sarà anche questo anno a Cayo Cochinos, in Honduras.

APPROFONDIMENTI IN TRATTATIVA... Isola dei Famosi, l’indiscrezione sul cast: «Un ex... TELEVISIONE Isola dei Famosi, il cast cambia causa Covid: Alvin e una naufraga... IL SIPARIETTO Ilary Blasi, la frecciata di Alfonso Signorini al Gf Vip: «Se...

Ilary Blasi rompe il silenzio sulla crisi con Francesco Totti: «Tutto vergognoso. Paura per i miei figli»

Isola dei Famosi, i retroscena di Ilary Blasi

Ilary Blasi, ieri dalla poltrona di "casa" Verissimo dopo aver smentito le voci di una crisi con Francesco Totti, ha detto di essere prtonta a ripartire dall’Isola. «Diremo subito le cose come stanno», ha detto la conduttrice. «Ci concentreremo sul gioco, sui naufraghi e sulle dinamiche che si instaureranno fra loro».

Isola dei Famosi, la confessione shock di Marco Melandri: «Avevo bisogno di liberarmi da questo peso per ripartire»

Alvin è già in Honduras

Alvin, superato il Covid, è ghià pronto in Honduras pronto a soccorrere i vip che si lanceranno anche quest'anno dall'elicottero. Ma quella sarà la solo la prima prova che i concorrenti dovranno superare, perchè tra mosquitos, accensione del fuoco, procurarsi il cibo e convivere in condizioni estremi con degli sconosciuti diaciamo che il salto nel vuoto sarà la prova più semplice che dovranno superare.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela i retroscena del reality: «Tra me e Alvin c'è un patto segreto»

Le sfide

Come sempre, ogni settimana, i concorrenti dovranno affrontare delle sfide. Esattamente come nelle precedenti edizioni, restano la prova leader con cui un naufrago si metterà in salva dalla nomination e la prova ricompensa che permetterà al gruppo vincente di vincere qualcosa da mangiare o un oggetto che potrebbe aiutarli durante la sopravvivenza. Anche quest'anno i naufraghi affronteranno anche altre prove come le prove duello, la prova salvataggio e la prova immunità.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi dopo l'arresto dell'ex marito si scaglia contro gli haters: «Non ho abbandonato i miei figli»

Il montepremi

Una sfida all'ultima noce di cocco quella dei naufraghi che hanno solo una grande speranza: arrivare in finale e magari anche vincere il montepremi finale di 100 mila euro in gettoni d’oro (la metà va destinata in beneficenza).

Gf Vip, Ilary Blasi gela Alfonso Signorini: «Basta! Sparisci il pubblico è esasperato»

Ospiti in studio

Non sappiamo ancora cosa indosserà Ilary Blasi ne tantomeno quale sarà il motto quest'anno ma abbiamo un'anticipazione: le ospiti in studio sono Cecilia Rodriguez e Delia Duran

Il cast per la prima volta sarà dibiso in single e coppie, vediamo chi sono i naufraghi.

Isola dei Famosi 2022, il cast dei concorrenti: coppie di fratelli e fidanzati famosi, cosa vedremo

Tante le coppie in gara:

Guendalina Tavassi (ex gieffina ed ex naufraga) è con il fratello Edoardo

Lory del Santo (che ha già vinto un’Isola dei Famosi, ha partecipato a Fattoria, Gf Vip, Pechino Express) è con il fidanzato Marco Cucolo

Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia ci riprova (dopo Gf Vip e Isola dei Famosi), stavolta in coppia con il padre Gustavo

I (due) Cugini di Campagna Nick Luciani e Silvano Michetti

Carmen di Pietro (anche ex gieffina) con il figlio Alessandro Iannoni

Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni.

Tra i single

Antonio Zequila, già nel cast del 2005

Nicolas Vaporidis

Marco Melandri (ex pilota)

Blind (terzo classificato a X Factor 2020)

Roger Balduino (modello e imprenditore)

Estefania Bernal (ex Miss Argentina)

Jovana Djordjevic (modella)

Floriana Secondi (vincitrice della terza edizione del Grande Fratello Nip)

Roberta Morise (ex Professoressa dell’Eredità ed ex fidanzata di Carlo Conti).

E Ilona Staller, (Cicciolina)

Isola dei Famosi, il cast cambia causa Covid: Alvin e una naufraga positivi. Ecco chi li sostuitirà

Il preferito della Blasi

E Ilary ha già il suo preferito, anzi «Più di uno», ha ammesso la conduttrice nella sua intervista con TV Sorrisi e Canzoni. «Sicuramente Ilona Staller. Ha fatto altri reality ma non in Italia. Vediamo che atteggiamento avrà. Sono molto simpatici Guendalina e il fratello: hanno una bella energia. Poi rivedremo Floriana: dopo il Grande Fratello, che ha vinto, non ha più fatto reality. Mi incuriosiscono anche I Cugini di Campagna».