Isola, Edoardo Franco incontra la sua fidanzata Valentina: cambio look choc

All'Isola dei Famosi si parla d'amore: l'incontro tra Edoardo Franco e la sua fidanzata Valentina ha emozionato i presenti in studio da Vladimir Luxuria. L'incontro però è avvenuto dopo il sacrificio dei capelli: il naufrago infatti ha accettato di rasarsi completamente i capelli a zero in cambio di una cena completa con «antipasto, primo e secondo» per i naufraghi.

Nella puntata scorsa il naufrago ha espresso il desiderio di vedere la sua fidanzata. «Voglio solo dire alla mia ragazza che la amo, che non vedo l’ora di rivederla e che manca poco».

Ma l'incontro tra Edoardo Franco e la sua fidanzata è avvenuto prima del previsto e soprattutto con un «cambio look» istantaneo del naufrago.

Le parole di Valentina

Valentina è arrivata in Honduras ed ha potuto abbracciare e baciare Edoardo. «Sono molto felice e tanto contento», ha commentato Edoardo Franco con Vladimir. «Stai benissimo ma ti dirò di più - ha sottolineato la conduttrice -. Sei stato così bravo a dire di sì subito al sacrificio del capello che farò rimanere Valentina fino alla fine della puntata». In studio Sonia Bruganelli ha espresso la sua opinione dopo aver visto l'incontro tra il naufrago e la sua fidanzata. «Sono meravigliosi perché sono molto veri. Lei ha detto tutto ed è stato veramente un incontro bello». «Questo cercavo di spiegare a Matilde prima, se una persona è vera viene premiata sempre», ha commentato l'opinionista Dario Maltese. Mentre Joe Bastianich ha dichiarato in diretta: «Io tifo per Edoardo Franco per questa edizione».