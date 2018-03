Simone, Jonathan e Marco in nomination. Amaurys e Alessia all'Isla bonita

Martedì 13 Marzo 2018, 01:13 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 07:07

L'ottava puntata dell'Isola dei famosi si conclude con il fatidico momento delle nomination. Al televoto finiscono Simone Jonathan e Marco.Questa settimana, comunica Alessia Marcuzzi ai naufraghi, sono nominabili solo gli uomini.Una decisione che spiazza il gruppo perchè rompe gli equilibri.Simone viene nominato da: Jonathan, Marco, Gaspare, Franco e Bianca. Simone nomina Jonathan. Francesca sceglie Gaspare, Alessia vota per Marco. Tocca ad Amaurys scegliere chi mandare al tevoto tra Marco, Jonathan, Franco e Gaspare. Lo sportivo manda con Simone Jonathan e Marco.Ma per Amaurys non ci sono solo incombeze, in quanto Meor della settimana può scegliere chi portare sull'Isla Bonita e decide di portare Alessia Mancini .La prossima settimana l'Isola dei famosi andrà in onda di martedì.