Giulia De Lellis e la Marchesa d'Aragona all'Isola dei Famosi 2019

Sabato 10 Novembre 2018, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 13:21

L'Isola dei Famosi tornerà nel 2019 con al timone del programma la conduttrice Alessia Marcuzzi. Ci sono già le prime conferme di conduzione, ma portale vicino ad Alfonso Signorini, 361 Magazine, comincia a fare il punto sul possibile cast della nuova stagione. Ci sarebbero già i nomi dei primi possibili naufraghi, alcuni che si ripetono ormai da tempo, altri che sono invece delle vere e proprie novità.Sull'isola potrebbero naufragare Giulia De Lellis e Ignazio Moser e c'è chi parla anche di Rodrigo Alves, ovvero il Ken umano. Il recente successo di Giulia Salemi al Gf Vip l'ha resa una delle possibili concorrenti, anche se su questo nome si avanzano solo ipotesi visto che di fatto si trova ancora all'interno della casa. Possibile nome, post successo Gf Vip anche quello della Marchesa D'Aragona e c'è chi parla persino di Valeria Marini che nelle passate edizioni rimase solo come ospite.Walter Nudo potrebbe essere il nuovo inviato nella Palapa, pare infatti che Stefano De Martino non tornerà in Honduras, mentre potrebbe esserci ancora una volta Francesca Cipriani che dopo il successo della scorsa edizione e le risate per i suoi tuffi, potrebbe girare dei tutorial.