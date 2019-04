Isola dei Famosi 2019, Marina La Rosa e il video dopo la finale: «Mi sembra strano avere scarpe ai piedi»

Martedì 2 Aprile 2019, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 3 Aprile, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante il lungo cammino da naufraga fatto all’interno dell’è riuscita ad aggiudicarsi soltanto il secondo posto, lasciando lo scettro del reality all'altro finalista, il collega Marco Maddaloni.Con la sua partecipazione all’Isola Marina è tornata sul piccolo schermo dopo la sua ultima apparizione, durante la prima storica edizione del Grande Fratello, dove era stata soprannominata la “gatta morta”. Un soprannome che ha cancellato con la sua attiva partecipazione alla vita in Honduras, facendo cambiare idea anche ai telespettatori che l’hanno portata fino alla fase finale nonostante le nomination.Abbandonati gli studi Mediaset e prona per tornare a casa da marito e figli, l’ex isolana ha pubblicato un video su instagram in cui ringrazia i fan e chi l’ha sostenuta: “Mi sembra strano ancora avere scarpe ai piedi – ha fatto sapere - vorrei toglierle e camminare a piedi scalzi qui a Milano dove son ancora per qualche ora, tra poco ho il treno e raggiungo Roma. E niente ragazzi sono tornata, sono tornata e sono una fica pazzesca ovviamente. Grazie a voi ma grazie di cuore che mi avete seguito, sostenuto e in qualche modo creduto in me. Baci!”.