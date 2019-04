Isola dei Famosi 2019, proposta di matrimonio in diretta per Marco Maddaloni: «siamo fidanzati da dieci anni e vorrei che mi sposassi il 14 luglio»

Martedì 2 Aprile 2019, 00:58 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 06:30

Sorpresa in diretta durante la finale dell'Isola dei Famosi 2019 . Marco Maddaloni ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna Romina Giamminelli: «siamo fidanzati da dieci anni e vorrei che mi sposassi il 14 luglio», poi le regala un anello fatto da lui.Marco Maddaloni, durante la finalissima della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ha fatto la proposta di matrimonio in diretta alla sua compagna Romina Giamminelli: «Quando lei venne in Honduras aspettavo che qualcuno mi eliminasse per raggiungerla, ma poi ho capito che dovevo restare​. Non ci siamo mai veramente sposati, quando era il momento non siamo mai riuscito a farlo, quest’anno facciamo 10 anni di fidanzamento e sarei felice quel giorno, il 14 giugno, di far vedere lei in abito bianco ai genitori». Maddaloni sull'Isola a realizzato un anello di fidanzamento speciale per lei fatto di yuta e cocco. Un momento molto commovente che potrebbe aiutare il campione a vincere questa edizione.Per Maddaloni durante la finale sono arrivate anche due sorprese, la prima in un finto incontro di judo ha potuto abbracciare la sorella, e poi il padre che ha avuto per leui delle parole bellissime: «Hai dato esempio di come si comporta un vero sportivo; forza Marco, fino alla fine». Maddaloni è visibilemnte emozionato, ma anche le sue parole son odavvero emozionanti: «Lui ha il pugno, ma anche la carezza. È il classico padre che bacia i figli di notte. Ho bisogno di lui in ogni momento, specialmente ora, per imparare a fare il padre a mia volta.Lo sport è formazione e integrazione. Grazie per aver dato alle persone a casa, individualmente e non, un bell'esempio».