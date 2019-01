Isola dei Famosi 2019, Taylor Mega prima e...dopo. Ecco le foto da ragazza della futura naufraga

Venerdì 11 Gennaio 2019, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2019 17:00

E’ pronta a partecipare alla nuova edizione dell’, che come ha riportato Leggo.it partirà il prossimo 24 gennaio su Canale5, e in meno di un anno ha avuto flirt con Flavio Briatore Sfera Ebbasta e Tony Effe della Dark Polo Gang, ma sembra proprio che rispetto agli esordi la boombastica influencer sia cambiata moltissimo.Spuntano infatti dall’album dei ricordi di “Spy” alcuni scatti di una giovane Taylor e della sorella Jade mentre fanno la fila per entrare nelle discoteche vicine a Carlino, in comune in provincia di Udine dove sono nate. Megan appare una ragazza carina come tante, molto lontano dall’immagine da sirenetta sexy dal fisico statuario che regala il suo profilo instagram. Un cambiamento dovuto certo all’età e all’allenamento, ma non solo a questi fattori, forse...Con lei sull’Isola de Famosi dovrebbero naufragare l'ex Pooh Riccardo Fogli, il giornalista Paolo Brosio, Jeremias Rodriguez (forse ritirato per un incidente), l'ex “gatta morta” del primo Grande Fratello Marina La Rosa, Alvin, Douglas Mayer, Jo Squillo e Grecia Colmenares