L'Isola dei famosi 2019 parla napoletano: vince Marco Maddaloni, Marina La Rosa è seconda

Lunedì 1 Aprile 2019, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 2 Aprile, 06:30

Con il 61% delle preferenze Marco Maddaloni è il vincitore della quattordicesima edizione dell'Isola dei famosi 2019 «la mia vittoria voglio dedicarla anche a Ghezzal» che non è presente in studio, urla Maddaloni. Marina La Rosa al secondo posto. Dopo Pechino Express Maddaloni si aggiudica un altro reality, ma soprattutto conquista il cuore degli italiani con la sua proposta di matrimonio in diretta alla compagna Romina. Terzo classificato Luca Vismara, poi Sarah Altobello e Aaron Nielsen.